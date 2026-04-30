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Il futuro della sanità, a Modena se ne parla con Muzzarelli e Andrea Crisanti del Pd

Il futuro della sanità, a Modena se ne parla con Muzzarelli e Andrea Crisanti del Pd

Con l’assessore alla Sanità del Comune di Modena Francesca Maletti, la professoressa Cristina Mussini

2 minuti di lettura

Un incontro per riflettere, partendo dal livello regionale per approfondire tanto il locale quanto quello nazionale, sullo stato della sanità nel nostro paese.

L’occasione è una tavola rotonda che si terrà giovedì 7 maggio alle 20.30 a Modena alla Polisportiva San Faustino in via Wiligelmo 72, organizzata a un anno di distanza dall’avvio dei lavori della Commissione regionale Politiche per la Salute e Politiche sociali, presieduta dal modenese Gian Carlo Muzzarelli.

L’iniziativa è organizzata dal Partito Democratico e metterà a confronto diversi soggetti che si occupano del mondo della sanità.

Spiega Muzzarelli, che invita tutte e tutti i cittadini interessati a partecipare alla serata: 'Il diritto alla salute è un pilastro della nostra Costituzione. Perché resti tale, occorre che la sanità pubblica mantenga e rafforzi i caratteri di universalità e gratuità: chi ha bisogno deve potersi curare nei tempi giusti, a prescindere dalla sua situazione economica. Negli anni del Governo Meloni, la spesa sanitaria privata ha superato i 47 miliardi di euro, e nel frattempo circa il 10% degli italiani ha rinunciato a curarsi non avendo la disponibilità economica necessaria.

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Non va bene, bisogna invertire la rotta, a partire da un finanziamento della sanità che va legato al PIL complessivo, in misura non inferiore al 7,5%'.

La tavola rotonda sarà presieduta dal Dottor Giuseppe Longo, Medico oncologo del Sistema sanitario regionale.

Dopo i saluti del segretario Pd Città di Modena Diego Lenzini e l’introduzione di Gian Carlo Muzzarelli, risponderanno alle domande della giornalista Federica Galli l’onorevole Ilenia Malavasi, capogruppo Pd in Commissione Sanità alla Camera, l’assessore alla Sanità del Comune di Modena Francesca Maletti, la professoressa Cristina Mussini, direttrice della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico di Modena, il senatore Pd Andrea Crisanti, Andrea Soriano, infermiere del 118, e Pietro Zauli, studente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo modenese.

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