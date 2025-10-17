Cisl attacca: 'Seta tenta di soffocare la protesta degli autisti'
'La protesta legittima degli autisti andrebbe risolta col dialogo e con le risposte concrete ai lavoratori che attendono da troppo tempo. L’arroganza non serve'
Alle parole di Capozza si sommano quelle della segreteria confederale di Cisl Emilia Centrale.
'Queste sono le condizioni che hanno fatto scoppiare la delusione degli autisti e la loro protesta e la reazione di Seta non fa altro che confermare come l’azienda funzioni solo grazie allo straordinario. Allora, la protesta legittima degli autisti andrebbe risolta col dialogo e con le risposte concrete ai lavoratori che attendono da troppo tempo. L’arroganza non serve – osserva la segreteria Cisl –. Diciamo che oggi è un brutto giorno per i diritti dei lavoratori, crediamo che i soci pubblici di Seta, a cominciare dal Comune e dalla Provincia di Reggio, abbiano il dovere di intervenire pubblicamente a supporto degli autisti e di un servizio che sta facendo acqua da tutte le parti, come sanno bene gli utenti'.
