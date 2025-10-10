Gli appuntamenti nel fine settimana in provincia

A Fiorano Modenese - Trame EstensiDomenica 12 ottobre alle 17.30, il Castello di Spezzano ospita un nuovo appuntamento della rassegna “Trame Estensi”. Curato da Alessandra Borghi, l’incontro racconta la storia di Marco Pio e della bella Clelia, protagonisti di un matrimonio appassionato nel contesto della presenza estense a Sassuolo. L’ingresso è libero.
A Sestola - Bagno di suoni e cioccolataSabato 11 ottobre alle ore 17.00, presso la Saletta Don Pedroni, si svolge “Bagno di suoni goloso”, un’esperienza sensoriale che unisce musica e cioccolato. La musicista Anna Luce guiderà adulti e bambini in un viaggio immersivo tra vibrazioni e dolcezza. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione via email.
A Mirandola - Tipi il teatro partecipato e a passeggioInizierà sabato 11 ottobre a Mirandola ‘Platea’, il nuovo festival di teatro partecipato nella Bassa modenese promosso da Nahìa APS, realizzato con il contributo di Comune di San Prospero, Comune di Mirandola e Regione Emilia-Romagna.
Primo appuntamento, quello con Pettegolezzi a Mirandola… e altre storie fantastiche’, uno progetto partecipativo, creato da TiPì insieme alla compagnia PaZo Teatro: una
A Pavullo - Giornate Fai alla Riserva di SassoguidanoA Pavullo nel Frignano sarà possibile fruire di visite guidate alla Riserva di Sassoguidano, che tutela oltre all'altopiano boscato, l'imponente dorsale accidentata del Cinghio di Malvarone e la selvaggia valle del torrente Lerna, affluente del Panaro, tra scoscese pareti e morfologie carsiche.
A Carpi, torna - CarpinfioreSabato 11 e domenica 12 ottobre la mostra mercato che trasforma le vie cittadine in un giardino a cielo aperto. L’edizione autunnale si annuncia tra le più ricche, con un numero record di espositori e una grande varietà di proposte floreali.
A Levizzano Rangone - Tempo lentoil Castello ospita da venerdì 10 a domenica 12 ottobre la quinta edizione del festival “Tempo Lento – Cammini Itinerari e Mondi”. L’evento celebra il territorio attraverso paesaggi, tradizioni e prodotti locali, con incontri, visite guidate e momenti di convivialità.
A Vignola - Autunno a VignolaSabato 11 e domenica 12 ottobre si svolge “Autunno a Vignola”, manifestazione che unisce rievocazioni storiche, spettacoli, laboratori e degustazioni.
A Cavezzo - OktoberfestPiazza Matteotti si anima da venerdì 10 a domenica 12 ottobre con l’Oktobeerfest, evento che propone musica, birra, food truck, dj set e giochi. Sono previsti spazi dedicati ai bambini e un’area gaming, per un fine settimana all’insegna del divertimento per tutte le età.
A San PossidonioSabato 11 e domenica 12 ottobre si celebra la “Festa della Mela Campanina e del Parmigiano Reggiano”. La manifestazione, attiva da oltre vent’anni, rende omaggio a due eccellenze agroalimentari del territorio con degustazioni, mercatini e attività per famiglie.
A Sassuolo - Fiere d'ottobre e appuntamento con la Corale PucciniLe Fiere d'ottobre, in corso nel centro storico di Sassuolo con eventi ogni fine settimana, ha quest'anno un doppio appuntamento musicale con la Corale Puccini
Il primo appuntamento è per sabato 11 ottobre, dalle ore 16.00 alle 19.00 presso l’Auditorium Bertoli di via Pia, con “Corista per un giorno”, un’iniziativa nuova e aperta a persone di ogni età che hanno
sempre sognato di cantare in un coro ma non hanno mai trovato il coraggio di provarci. In una breve masterclass pomeridiana, guidata da maestri e professionisti del canto corale, i partecipanti
impareranno e eseguiranno insieme un brano, diventando per un giorno cantanti e spettatori di un’unica emozionante esibizione collettiva.