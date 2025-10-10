Montale, ecco la nuova piazza Braglia: lavori per un milione
Domani l’inaugurazione alla presenza dell’assessore regionale Irene Priolo
Da semplice parcheggio e sede del mercato settimanale a spazio strategico per la frazione: la nuova piazza Braglia era attesa da tempo dai cittadini e ora che l’opera è stata ultimata l’Amministrazione ne vuole fare la sede privilegiata per iniziative ed eventi.
'Dopo l’inaugurazione del nuovo nido e il recente avanzamento del progetto della piscina – afferma il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi –, la riqualificazione di Piazza Braglia rappresenta un ulteriore segnale del nostro impegno concreto per migliorare gli spazi pubblici e la qualità della vita dei nostri cittadini. Questo nuovo spazio pubblico, che ha cambiato completamente volto rispetto al passato, non è solo una piazza: sarà un luogo di incontro, di socialità e di aggregazione per tutti i montalesi'.
Un’area pedonale ricca di verde, un numero di parcheggi invariato rispetto alla configurazione precedente e in generale un intervento che valorizza la zona residenziale, le attività commerciali e il mercato del martedì.
'La piazza – aggiunge Matteo Ferrari, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Castelnuovo Rangone – sarà illuminata da due punti luce molto particolari dal punto di vista architettonico e grande attenzione è stata riservata anche all’arredo urbano, con sedute moderne, dotate di punti usb per ricaricare i dispositivi. C’è poi una profonda attenzione alla resilienza ambientale, grazie alla presenza del rain garden, che garantisce maggiore protezione in più in caso di acquazzoni'.
A caratterizzare l’opera è infatti la presenza del rain garden (o giardino della pioggia), una tipologia di giardino a bordo strada, che disegna aiuole in grado di intercettare l’acqua piovana proveniente da tetti, strade, parcheggi e piazze. Il rain garden di piazza Braglia permette di aumentare la resilienza dell’area rispetto alle piogge intense, poiché filtrando più lentamente l’acqua piovana intercettata dalle piante viene rallentato il flusso idrico e contrastato il fenomeno di allagamento.
L’asse verde diventa così elemento di separazione tra parte pedonale e carrabile, in modo da isolare la piazza dal passaggio dei mezzi di trasporto e favorire
L’inaugurazione sarà aperta alle 15 dall’intervento del Sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi e proseguirà con le parole di Irene Priolo, assessore alla Programmazione territoriale della Regione Emilia-Romagna. Dopo il taglio del nastro, il pomeriggio sarà animato dalle attività di Giochi del Cortile e dalla musica itinerante a cura del corpo bandistico Giuseppe Verdi di Spilamberto.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'
Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda
Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storicoArticoli Recenti
Sassuolo, spaccio di hashish e sostanze dopanti: in carcere italiano 36enne
Carpi, nuova sede Polizia locale, Arletti e Fieni (FdI): 'Amministrazione ha preso in giro i cittadini'
Frana Boccassuolo: in arrivo 3,8 milioni di euro per ripristino viabilità
Pavullo: inaugurata la nuova palestra Marconi Cavazzi Sorbelli