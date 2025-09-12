Muore Eugenio Montale, 12 settembre 1981

Il 12 settembre 1981 muore Eugenio Montale, poeta italiano vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1975. Nato a Genova nel 1896, Montale si spense all'età di 84 anni, a causa di complicazioni dovute a una vasculopatia.

La sua prima raccolta poetica fu 'Ossi di seppia', pubblicata nel 1925. Negli anni '30 si schierò apertamente contro il Fascismo firmando il manifesto degli intellettuali antifascisti. Il periodo fascista ispira a Montale una visione profondamente negativa della vita. Un pessimismo che continuerà anche dopo l'avvento della democrazia, non riconoscendosi nei due partiti di massa (Pci e Dc) e nella società consumistica. Visse a Firenze dal 1927 al 1948, dal 1939 inizia a convivere con Drusilla Tanzi che diventerà la compagna della sua vita, scherzosamente soprannominata 'mosca' in molte sue poesie. Durante gli anni fiorenti pubblica la raccolta 'Le occasioni' e 'La bufera e altro' e nel 1948 si trasferisce a Milano iniziando a collaborare con il Corriere della Sera.

Si sposa con Drusilla il 23 luglio 1962, ma la donna muore lo stesso anno.

Montale scrive, in occasione della perdita, la poesia 'Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale'. Durante i suoi ultimi anni il poeta pubblica le raccolte 'Xenia' del 1966 dedicate alla moglie, 'Sabrina' del 1971 e 'Diario del 71 e 72'.

Ricevette la laurea honoris causa all'università di Milano nel 1961, a Cambridge nel 1967 e a La Sapienza nel 1974.

Montale con la sua poetica, con sensibilità interpretò la realtà attraverso una visione della vita priva di illusioni. Dopo la morte venne sepolto accanto alla moglie Drusilla a Firenze.

