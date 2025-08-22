'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Encomio ai professionisti del 118 intervenuti oggi a Fanano, in località Trentino. La loro abnegazione ha fatto la differenza. Tuttavia, buona volontà e professionalità non possono sostituire ciò che serve davvero: medici nei tempi giusti. Per questo motivo ho chiesto al nostro capogruppo in Regione, Pietro Vignali, di depositare una dettagliata interrogazione sul caso. Poco dopo le 12.15 è arrivata al 118 una una richiesta di soccorso per un grave problema respiratorio di un turista. In codice rosso è stata inviata l’ambulanza di Fanano, classificata dall'azienda Ausl modenese come Mezzo di Soccorso Avanzato, ma dotata del solo infermiere a bordo. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi, ma la gravità della situazione rendeva indispensabile l’intervento dell’automedica di Pavullo, con medico a bordo. Data la distanza, è giunta sul posto alle 12.48, ben 21 minuti dopo l’arrivo dell’ambulanza e 32 minuti dalla prima chiamata al 118. Solo a quel punto sono state possibili tutte le manovre rianimatorie necessarie, che hanno consentito di stabilizzare il paziente e predisporne il trasporto con l’elisoccorso a Bologna'. A denunciare il caso è Antonio Platis, vicecoordinatore regionale di Forza Italia.
'Questo episodio solleva interrogativi urgenti sulla tenuta del sistema di emergenza-urgenza: quando il medico arriva tardi perché fisicamente molto distante, le conseguenze per il paziente possono essere gravissime. Tanto più se si considera che dal 1° luglio l’Ausl ha eliminato la presenza del medico di emergenza territoriale (MET) proprio a Fanano. Forza Italia, inoltre, chiederà nell’interrogazione, se questo episodio sia stato segnalato al Ministero come evento sentinella, in conformità ai protocolli previsti'.
