Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Il locale che si affaccia sulla Statale 12 ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per gli eventi, i convegni e i matrimoni in tutto il modenese

Va all'asta lo storico hotel e ristorante Le Cardinal di Bastiglia. Il locale che si affaccia sulla Statale 12 ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per gli eventi, i convegni e i matrimoni in tutto il territorio modenese. La vendita all'asta riguarda la 'piena ed esclusiva proprietà del fabbricato costituito da ristorante, albergo e discoteca, con circostante area cortiliva di circa 5.300 metri quadrati. Il prezzo base è di un milione e 875mila euro con offerta minima a un milione e 406mila euro. La gara si terrà il 16 settembre.
L'ordinanza di vendita stabilisce che le richieste di visita possano essere formulate dagli interessati esclusivamente mediante il Portale delle Vendite Pubbliche. La precedente procedura di vendita, avvenuta a maggio, con prezzo base da 2,5 milioni non era andata aggiudicata.

'Aimag svenduta a Hera': a Bastiglia il Pd vota sì in un Consiglio da remoto e in 50 minuti di discussione

Aimag cede controllo esclusivo ad Hera, anche Bastiglia si prepara a votare sì... da remoto

Polinago, l'Anpi di Bastiglia rende omaggio al partigiano Muzzioli

