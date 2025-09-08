'L’intervento riguarda tutta l’area compresa tra via 25 Aprile, via 2 Giugno e un primo tratto di via Della Giustizia. Circa all’altezza del civico 25, il limite dell’area da trattare piega verso est dritto fino a via Canalvecchio, scende su questa via, comprendendo anche i due piccoli agglomerati verso est e poi torna verso ovest all’altezza della palestra Hack (che, come tutte le aree scolastiche, al momento non è coinvolta dalla disinfestazione) e prosegue fino a via Guaitoli e via della Liberazione.
Chikungunya a Carpi, ancora altri casi: disinfestazione nell’area di via Bonasi
'Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse e sospendere funzionamento degli impianti di ricambio aria'
