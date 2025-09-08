Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Chikungunya a Carpi, ancora altri casi: disinfestazione nell’area di via Bonasi

'Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse e sospendere funzionamento degli impianti di ricambio aria'

A seguito del rilevamento di un nuovo caso confermato di Chikungunya, a partire dalla serata di oggi, lunedì 8 settembre, sarà effettuato un nuovo intervento di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre nelle aree verdi pubbliche e private a Cibeno, nell’area intorno a via Bonasi. La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo già in distribuzione. La disinfestazione adulticida sarà effettuata dalle 23 di questa sera, lunedì 8 settembre, nelle aree verdi pubbliche, toccando anche, dall’esterno, le aree verdi private prospicienti le strade interessate. Dalle 7 di domani, martedì 9 settembre, comincerà anche il trattamento di disinfestazione adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nei giardini e nei cortili privati che proseguirà fino al completamento dell’area.
'L’intervento riguarda tutta l’area compresa tra via 25 Aprile, via 2 Giugno e un primo tratto di via Della Giustizia. Circa all’altezza del civico 25, il limite dell’area da trattare piega verso est dritto fino a via Canalvecchio, scende su questa via, comprendendo anche i due piccoli agglomerati verso est e poi torna verso ovest all’altezza della palestra Hack (che, come tutte le aree scolastiche, al momento non è coinvolta dalla disinfestazione) e prosegue fino a via Guaitoli e via della Liberazione.
In caso di pioggia, l’intervento sarà sospeso e riprenderà quando il maltempo sarà cessato - fa sapere il Comune -. Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse, di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria (i condizionatori possono essere usati purché non prelevino aria dall’esterno), di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Dopo il trattamento è possibile riaprire le finestre dopo 4-6 ore (dal terzo piano in su anche dopo un’ora). Si raccomanda di aspettare 15 giorni prima di mangiare verdure che siano state irrorate, di pulire mobili, suppellettili o giochi che siano stati esposti utilizzando guanti lavabili o monouso. Si raccomanda, infine, di attendere 48 ore prima di utilizzare liberamente l’area trattata (vale anche per gli animali domestici)'.
