Pari in rimonta del Carpi di mister Cassani contro il Campobasso. Campobasso in gol al 47′ e al 69′ con Leonetti e Padula. Il Carpi, in superiorità numerica, va in rete con Rossini al 77′ e Cortesi all’80’.
Il prossimo impegno del Carpi sarà domenica 14 settembre alle 20:30 in trasferta contro la Ternana.
TABELLINO
AC Carpi vs Campobasso 2-2 (0-0)
Reti: 46′ Leonetti (Cam), 69′ Padula (Cam), 77′ Rossini (Car), 80′ Cortesi (Car)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni (dal 78′ Casarini), Lombardi (dal 72′ Verza), Rossini; Rigo (dal 51′ Arcopinto), Figoli, Rosetti (dal 72′ Amayah), Cecotti; Cortesi, Stanzani (dal 51′ Forte); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Panelli, Pitti, Pietra, Toure, Casarini, Mahrani, Sall. All. Cassani
Campobasso (4-3-3): Tantalocchi; Parisi (dal 46′ Cristallo), Papini, Lancini (dall’85’ Armini), Pierno; Di Livio, Brunet, Gala (dal 61′ Gargiulo); Bifulco, Padula (dal 78′ Magnaghi), Leonetti (dal 61′ Cerretelli). A disposizione: Rizzo, Muzi, Lanza, Martina, Lombari, Nocerino, Ravaglioli. All. Zauri
Arbitro: Sig. Castellano sez. Nichelino / Assistenti: Cataneo – Colazzo/ 4° Ufficiale Sig. Maccarini (Arezzo)/ Operatore FVS Sig. Tagliaferri (Faenza)
Ammoniti: Papini (Cam), Lombardi (Car), Gala (Cam), Arcopinto (Car), Rossini (Car).
Espulsi: Brunet (Cam).
Recupero: 3’ p.t.; 11’ s.t.
Carpi calcio, col Campobasso finisce 2-2 in rimonta
Campobasso in gol al 47′ e al 69′ con Leonetti e Padula. Il Carpi, in superiorità numerica, va in rete con Rossini al 77′ e Cortesi all’80’
