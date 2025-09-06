Chikungunya a Carpi, altri casi: trattamenti porta a porta nell’area di via Cairoli

A seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya, domani sarà effettuato intervento di disinfestazione della zanzara tigre porta a porta nelle aree verdi private nella zona di via Cairoli a Carpi. La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi. I trattamenti cominciano alle 7 del mattino e proseguono nell’arco della giornata fino al completamento dell’area. La disinfestazione porta a porta nei giardini e nei cortili privati (che si aggiunge a quella nelle aree pubbliche effettuate nelle scorse notti) sarà eseguita nella zona di via Cairoli, in tutta l’area compresa tra via Tiraboschi, via Lama di Quartirolo (fino circa all’altezza del civico 41), via Macchiavelli fino alle case sotto via Vico, proseguendo fino alla zona di via Farini.

'I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna - fa sapere il Comune -. L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni'.

