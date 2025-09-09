Trapianti, cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo

Un gioco di squadra straordinario, messo in campo dall’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna che ha permesso, per la prima volta in Emilia-Romagna, un prelievo di cuore da donatore a cuore fermo (ovvero non battente da 20 minuti) fuori regione in un ospedale non sede di cardiochirurgia. Lo ha fatto, portando “in trasferta” una squadra di professionisti e tutta la strumentazione per ricreare una sala operatoria cardiochirurgica. Il cuore è stato poi trasportato al Sant’Orsola, dove è stato effettuato il trapianto.
Un traguardo raggiunto grazie alla rete organizzativa e di professionisti che vede la collaborazione, oltre all’Unità Operativa di Cardiochirurgia diretta dal professore Davide Pacini e dei colleghi dell’ospedale in cui è stato prelevato l’organo, anche dei Centri Regionali di Riferimento Trapianti Emilia-Romagna e Toscana.
“Un’altra vita salvata, e un altro importante passo avanti della nostra rete trapiantologica regionale, che si conferma sempre più punto di riferimento altamente innovativo a livello nazionale- commenta l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-. Siamo veramente orgogliosi e grati per quanto è stato fatto: grazie alla generosità di chi ha donato il cuore, alla straordinaria competenza di tutti i professionisti coinvolti, alla collaborazione complessa ma perfettamente riuscita tra il Policlinico di Sant’Orsola, l’ospedale toscano e i due Centri di Riferimento Trapianti di Emilia-Romagna e Toscana, oggi possiamo dire di aver aperto una nuova fase per l’attività trapiantologica. Con lo scopo, che è sempre il primo e l’ultimo, di salvare quante più vite possibili”.
“Mettere in piedi un sistema in cui la squadra che preleva il cuore si sposta verso il donatore, anche fuori regione, e non il contrario garantisce una replicabilità e performance migliori della procedura- spiega Davide Pacini, direttore Cardiochirurgia dell’Irccs-.
“Un traguardo importante per tutta la rete trapiantologica nazionale, nella quale ci presentiamo ancora una volta capaci di eseguire con successo procedure complesse e dal carattere altamente innovativo- afferma Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’Irccs Policlinico di Sant’Orsola-. L’Irccs rappresenta un punto di riferimento di questo sistema, sia grazie all’eccellenza dei professionisti che grazie a strutture e tecnologie a disposizione dell’équipe. Un livello altissimo che ci impegniamo a migliorare costantemente per dare soluzioni sempre più ampie e nuove ai nostri pazienti e per fare della collaborazione con altri centri all’avanguardia massima espressione della cura”.
“Il traguardo raggiunto non esisterebbe senza la generosità dei donatori- aggiunge Erika Cordella, direttrice del Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna-. Questa donazione è ulteriore prova dell’importanza di farsi trovare pronti di fronte a nuove opportunità scientifiche, professionali e tecnologiche, con una rete non solo professionale ma anche operativa e organizzativa all’avanguardia. Ringrazio ancora una volta per questo il supporto e la collaborazione con i colleghi e le colleghe toscane e lo staff del Crt Emilia-Romagna”.
L’organizzazione del trapiantoPer il Sant’Orsola è il primo caso in cui viene effettuata la procedura in un ospedale fuori regione e che non è sede di Cardiochirurgia. Gli specialisti della Cardiochirurgia dell’Irccs, infatti, si sono recati nell’ospedale toscano e hanno prelevato il cuore applicando una tecnica che consente di salvaguardare le funzionalità degli organi e facilitare la ripresa del cuore.
L’Irccs ha quindi messo in campo due équipe complete contemporaneamente: una in partenza e una pronta al trapianto una volta arrivato l’organo.
La prima era composta da due cardiochirurghi ed uno specializzando, una infermiera strumentista di sala operatoria, due perfusionisti e due rianimatori. Ma anche tecnologie in trasferta: due differenti macchine Ecmo, strumenti specifici per la conservazione ed il trasporto degli organi e materiali che non possono essere presenti nelle sale operatorie prive di cardiochirurgia.
L’altra equipe, composta da due cardiochirurghi ed uno specializzando, un perfusionista ed un anestesista, oltre alla strumentista e al personale di sala, ha effettuato il trapianto, coordinata con i colleghi in arrivo preparandosi in base alle caratteristiche del ricevente. I pazienti possono avere esigenze molto diverse, infatti, legate ad interventi pregressi o se portatori di device meccanici.