Oggi una persona, in evidente stato di alterazione, ha manifestato un comportamento aggressivo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Baggiovara. Intorno alle 12, infatti, si è presentato all’interno della struttura un uomo, da alcuni anni non più residente sul territorio modenese e con una situazione di particolare fragilità, che ha richiesto di essere ospitato in ospedale tramite un ricovero. A seguito di valutazione clinica da parte di uno specialista, si è ricostruita la vicenda dell’uomo, che risulta essersi allontanato dal territorio regionale e per un periodo anche da quello nazionale, per ripresentarsi proprio al Pronto Soccorso di Baggiovara nella serata di ieri ed essere comunque accolto in emergenza nella notte.
Ripresentatosi nella tarda mattinata odierna, come previsto in queste situazioni, è stata nuovamente attivata una specialista dell’AUSL di Modena che non ha però riscontrato motivazione clinica al ricovero. È stato a quel punto che l’uomo, contrariato e in evidente stato di agitazione, ha recuperato un oggetto contundente per poi iniziare a brandirlo all’interno del Pronto Soccorso, utilizzandolo come strumento di minaccia.
L’intervento immediato del personale del Pronto Soccorso e della vigilanza, seguito da un rapido arrivo sul posto di polizia di Stato e locale, ha evitato che venissero effettuati danni a persone o cose.
Al momento i servizi sociali e sanitari stanno effettuando una valutazione per giungere alla corretta presa in carico da parte dei servizi del territorio di residenza della persona.
Pronto Soccorso di Baggiovara, paziente in stato di alterazione
L'uomo ha recuperato un oggetto contundente per poi iniziare a brandirlo all’interno del Pronto Soccorso, utilizzandolo come strumento di minaccia
Oggi una persona, in evidente stato di alterazione, ha manifestato un comportamento aggressivo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Baggiovara. Intorno alle 12, infatti, si è presentato all’interno della struttura un uomo, da alcuni anni non più residente sul territorio modenese e con una situazione di particolare fragilità, che ha richiesto di essere ospitato in ospedale tramite un ricovero. A seguito di valutazione clinica da parte di uno specialista, si è ricostruita la vicenda dell’uomo, che risulta essersi allontanato dal territorio regionale e per un periodo anche da quello nazionale, per ripresentarsi proprio al Pronto Soccorso di Baggiovara nella serata di ieri ed essere comunque accolto in emergenza nella notte.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Scandalo Amo, Mezzetti richiama Reggianini: 'Avevamo chiesto di procedere celermente con la denuncia'
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica
Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano
Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionataArticoli Recenti
Il Comune affida notifica e riscossione coattiva sanzioni Polizia Locale: 10 milioni in tre anni
Chikungunya a Carpi, ancora altri casi: disinfestazione nell’area di via Bonasi
Flotilla: 5 delle 30 barche partite da Barcellona rientrate per maltempo
Disagio emotivo: boom di chiamate al Telefono Amico Modenese