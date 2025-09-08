Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pronto Soccorso di Baggiovara, paziente in stato di alterazione

Pronto Soccorso di Baggiovara, paziente in stato di alterazione

L'uomo ha recuperato un oggetto contundente per poi iniziare a brandirlo all’interno del Pronto Soccorso, utilizzandolo come strumento di minaccia

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Oggi una persona, in evidente stato di alterazione, ha manifestato un comportamento aggressivo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Baggiovara. Intorno alle 12, infatti, si è presentato all’interno della struttura un uomo, da alcuni anni non più residente sul territorio modenese e con una situazione di particolare fragilità, che ha richiesto di essere ospitato in ospedale tramite un ricovero. A seguito di valutazione clinica da parte di uno specialista, si è ricostruita la vicenda dell’uomo, che risulta essersi allontanato dal territorio regionale e per un periodo anche da quello nazionale, per ripresentarsi proprio al Pronto Soccorso di Baggiovara nella serata di ieri ed essere comunque accolto in emergenza nella notte.
Ripresentatosi nella tarda mattinata odierna, come previsto in queste situazioni, è stata nuovamente attivata una specialista dell’AUSL di Modena che non ha però riscontrato motivazione clinica al ricovero. È stato a quel punto che l’uomo, contrariato e in evidente stato di agitazione, ha recuperato un oggetto contundente per poi iniziare a brandirlo all’interno del Pronto Soccorso, utilizzandolo come strumento di minaccia.
L’intervento immediato del personale del Pronto Soccorso e della vigilanza, seguito da un rapido arrivo sul posto di polizia di Stato e locale, ha evitato che venissero effettuati danni a persone o cose.
Al momento i servizi sociali e sanitari stanno effettuando una valutazione per giungere alla corretta presa in carico da parte dei servizi del territorio di residenza della persona.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scandalo Amo, Mezzetti richiama Reggianini: 'Avevamo chiesto di procedere celermente con la denuncia'

Scandalo Amo, Mezzetti richiama Reggianini: 'Avevamo chiesto di procedere celermente con la denuncia'

'Urbanistica, giunta Mezzetti abbia il coraggio di una visione diversa della crescita cittadina'

'Urbanistica, giunta Mezzetti abbia il coraggio di una visione diversa della crescita cittadina'

Centinaia di rotoballe in fiamme a Baggiovara: nessun ferito

Centinaia di rotoballe in fiamme a Baggiovara: nessun ferito

Modena ruota panoramica chiusa: chi mal opra, male al fine aspetta

Modena ruota panoramica chiusa: chi mal opra, male al fine aspetta

Grandezze&Meraviglie: il Festival Musicale Estense torna dal 14 dicembre

Grandezze&Meraviglie: il Festival Musicale Estense torna dal 14 dicembre

Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rock

Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rock

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Il Comune affida notifica e riscossione coattiva sanzioni Polizia Locale: 10 milioni in tre anni

Il Comune affida notifica e riscossione coattiva sanzioni Polizia Locale: 10 milioni in tre anni

Chikungunya a Carpi, ancora altri casi: disinfestazione nell’area di via Bonasi

Chikungunya a Carpi, ancora altri casi: disinfestazione nell’area di via Bonasi

Flotilla: 5 delle 30 barche partite da Barcellona rientrate per maltempo

Flotilla: 5 delle 30 barche partite da Barcellona rientrate per maltempo

Disagio emotivo: boom di chiamate al Telefono Amico Modenese

Disagio emotivo: boom di chiamate al Telefono Amico Modenese