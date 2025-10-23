Modena, Vaccari (Pd): 'Zone rosse provvedimenti temporanei che non risolvono il problema'
'Le zone rosse non proteggono la sicurezza dei residenti né dei turisti, aumentando invece la percezione di insicurezza'
'È fuor di dubbio che il disagio dei cittadini vada preso sul serio, indipendentemente dai dati, perché chi non si sente sicuro non ne esce leggendo statistiche. Anzi, non accogliere questa paura e insicurezza, negandola, la fa gonfiare ancora di più, crea risentimento generalizzato, che qualcuno puntualmente cavalca. Dove c’è paura, lì c’è il sintomo di un disagio da ascoltare e comprendere; e da risolvere: con gli strumenti adatti, però. E a questo proposito, le zone rosse non proteggono la sicurezza dei residenti né dei turisti, aumentando invece la percezione di insicurezza, specialmente per chi abita al di fuori del perimetro di queste aree ‘interdette’ - continua Vaccari -. Le esperienze fatte finora a Firenze, Bologna, Milano, Napoli, Roma e Reggio Emilia hanno prodotto dati contrastanti: in alcuni casi emblematici, come Milano, diminuiscono il numero dei reati segnalati, ma in generale generano uno spostamento delle persone problematiche in altre parti della città, con il rischio che, a fronte di nuove zone rosse, si creino nuove zone nere.
