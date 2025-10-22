Tutto esaurito al Carani per Michelle Platinì, sarà trasmesso on-line

“La verità del Re”: domani, giovedì 23 ottobre a partire dalle ore 21 presso il teatro Carani di Sassuolo Michel Platini, uno dei più forti e apprezzati giocatori della storia del calcio racconterà la sua storia giudiziaria culminata con l’assoluzione definitiva il 25 marzo 2025 dalla Camera d’appello straordinaria del Tpf a Muttenz, con passaggio in giudicato il 28 agosto successivo.

“Le verità del Re, il processo politico che mancò il bersaglio” rientra negli appuntamenti organizzati per la quinta edizione del Festival della Giustizia Penale e vedrà l’introduzione di Luca Lupària Donati, Direttore Scientifico del Festival della Giustizia Penale, e Marco Augusto Pellegrini, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Modena.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e la presentazione di Guido Sola, Presidente del Festival della Giustizia Penale, inizierà l’intervista a Michel Platini a cura di Alvaro Moretti.

In un teatro Carani tutto esaurito, chi non riuscisse a partecipare potrà seguire la diretta streaming sul sito ufficiale del Festival, all’indirizzo www.festivaldellagiustiziapenale.it

Nel foyer del Teatro Carani, sarà visitabile l’esposizione: “Platini: una leggenda in figurina”, dedicata alla sua straordinaria carriera, organizzata da Mo’ Better Football.

