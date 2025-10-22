Coordinamento modenese contro la guerra: 'I conflitti sono creati dall'asse Usa-Europa'
'Tutti i fronti aperti nel mondo devono essere concepiti come un conflitto unico: quello creato dagli Stati Uniti e dall'Occidente'
'Gli Stati Uniti sostengono Israele perché questi è indispensabile per garantire a loro il controllo del Medio Oriente. Israele è una base militare americana costruita nel Levante, così come l’Italia è da decenni una base militare americana nel Mediterraneo. Così come Israele è funzionale agli USA per portare guerra all'Iran, allo stesso modo l'Italia viene utilizzata dagli USA per portare guerra alla Federazione Russa. Il riarmo europeo voluto da Von Der Leyen e sostenuto in egual misura dalla destra e dalla sinistra, non può essere disgiunto dalla fornitura di armi al regime sionista.
