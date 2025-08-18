Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Per ora 14 casi confermati, 2 casi probabili e 2 casi sospetti, in continua crescita

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

La disinfestazione massiva degli ultimi tre giorni non è bastata. Il Comune di Carpi contro il Chikungunya passa alla disinfestazione porta a porta.
‘L’operazione si rende necessaria in seguito al verificarsi di focolaio di Chikungunya, che ha interessato il Comune di Carpi per un totale di 14 casi confermati, 2 casi probabili e 2 casi sospetti (in continua crescita negli ultimi giorni) e in considerazione degli accertamenti effettuati dall’esperto entomologo di riferimento per la Regione Emilia Romagna, il quale ha constatato una densità di zanzare tigre tale da poter costituire ancora un rischio per la veicolazione del virus Chukungunya nelle aree private limitrofe a via Wiligelmo (zona in cui si è verificato il maggior numero di casi)’ - si legge in una ordinanza di ieri del sindaco Riccardo Righi.
‘Tenuto conto dell’intervento di disinfestazione con adulticida, che ha riguardato le aree verdi pubbliche del Comune di Carpi, stabilito dall’Unità di Crisi del 14 agosto 2025, il Servizio di Igiene Pubblica evidenzia la necessità di procedere ulteriormente con trattamenti adulticidi e larvicidi, limitatamente alle aree private, con modalità di tipo “porta a porta”, al fine di garantire una maggiore tutela della Salute Pubblica e ridurre il più possibile la circolazione del vettore virale’.
L’intervento avverrà, a partire dalle 7 di oggi, fino a completamento della operazione.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Chikungunya, a Carpi stanotte continua la disinfestazione massiva

Chikungunya, a Carpi stanotte continua la disinfestazione massiva

Focolaio Chikungunya, tre nuovi casi. A Carpi disinfestazione ad ampio raggio

Focolaio Chikungunya, tre nuovi casi. A Carpi disinfestazione ad ampio raggio

Chikungunya, due nuovi casi a Carpi e uno a Concordia

Chikungunya, due nuovi casi a Carpi e uno a Concordia

Carpi, tre casi di Chikungunya e tre nuovi casi sospetti: disinfestazione massiva

Carpi, tre casi di Chikungunya e tre nuovi casi sospetti: disinfestazione massiva

Due nuovi casi di Chikungunya a Carpi: non sono stati all'estero

Due nuovi casi di Chikungunya a Carpi: non sono stati all'estero

Carpi, così la grande distribuzione ha piegato i negozi del centro

Carpi, così la grande distribuzione ha piegato i negozi del centro

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Mirandola, Consiglio Festival Memoria: il sindaco Budri rinomina Mariapaola Bergomi, moglie di Golinelli

Mirandola, Consiglio Festival Memoria: il sindaco Budri rinomina Mariapaola Bergomi, moglie di Golinelli

Articoli Recenti Spilamberto, scontro tra due auto: feriti lievi, tra cui una donna incinta

Spilamberto, scontro tra due auto: feriti lievi, tra cui una donna incinta

In carcere per evasione, accusato anche di sostituzione di persona

In carcere per evasione, accusato anche di sostituzione di persona

Area Nord: arrivano 4 agenti e un nuovo veicolo per la PL dell'Unione

Area Nord: arrivano 4 agenti e un nuovo veicolo per la PL dell'Unione

Sassuolo, arrestato in flagranza per furto in abitazione

Sassuolo, arrestato in flagranza per furto in abitazione