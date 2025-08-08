Ecco un articolo di cronaca costruito sulla base del report del 118, con l'aggiunta delle informazioni richieste: --- Serramazzoni, scontro tra auto in via V

Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Coinvolti e feriti, ma non in pericolo di vita,un uomo di 64 anni e una donna di 70

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 agosto, lungo via Valle Olio, nella frazione Valle di Serramazzoni. Due auto, una Honda e un SUV Volvo, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento, provocando il ferimento di due persone.

 

Coinvolti e feriti un uomo di 65 anni e una donna di 70 anni. Entrambi hanno riportato traumi di varia entità: l’uomo è stato classificato in codice 3 (condizioni gravi ma non in pericolo imminente di vita), mentre la donna in codice 2. Sono stati trasportati all’ospedale Baggiovara - Sant’Agostino Estense con l’intervento di due ambulanze, un’automedica e anche l’elisoccorso, atterrato in un’area poco distante dal luogo dello scontro.

 

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. A causa della dinamica e dell’ingombro sulla carreggiata, la circolazione è stata fortemente compromessa: per oltre un’ora è stato istituito il senso unico alternato, con code e disagi per gli automobilisti in entrambe le direzioni.

 

Le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi si sono concluse in prima serata. Le autorità stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

 

 

 

