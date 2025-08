Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in Prima

Presidente Marco Scorcioni, vicepres. Scorcioni Andrea, ds Filippo Rasponi; all. Gianelli Claudio (conf.), staff tecnico: Gorrieri Fabio, Gubertini Ermanno, prep. portieri Simone Mai,preparatore atletico Iattoni Federico, dirigenti: Toni Paolo, Dallari Marco.Portieri: Manfredi Samuele ('03),Giusti Daniele ('98), Mai Simone ('00).Difensori: Toni Davide ('00), Dallari Francesco ('03), Bonetti Manuel (99), Covili Federico ('04), Decollanz Davide ('04), Macchioni Simone ('03), Marzoli Luca ('02, inattivo), Venturelli Leonardo ('06, Pavullo), Adjei Benedict ('05, Serramazzoni), Zuccarini Jason ('02, Fonda Pavullese), Magnani Federico ('04).Centrocampisti: Venturelli Giacomo ('06, Serramazzoni), Altariva Alex ('03), Giusti Alessandro ('03), Iseppi Tommaso ('02), Musuardo Dylan ('04, Pavullo), Pellesi Federico ('05), Makdouli Iheb ('02, Polinago).Attaccanti: Gorrieri Sebastian ('00), Gorrieri Samuele ('04), Menni Noureddine ('96, inattivo), Gagliano Giuseppe ('02, Maranese).

Il Fox Junior Serramazzoni (Seconda), dopo una retrocessione ai playout, quest'anno punta decisamente a tornare in Prima.

