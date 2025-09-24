Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco: anche nel parcheggio di accesso al Cau, buche come crateri

La referente Lega Lodovica Boni segnala e fa appello al Comune: 'Intervenire, area frequentata anche da persone in difficoltà'

Un manto stradale sempre più ammalorato e pericoloso soprattutto in un luogo come quello di accesso al Cau e ai servizi sanitari frequentato in particolar modo da persone anziane o con difficoltà motorie.

È quello segnalato nello specifico del piazzale Deledda, a Castelfranco Emilia, dalla locale referente Lega Lodovica Boni. Dopo le numerose segnalazioni relative e carenze del Piano di riasfaltatura e manutenzione di diverse manti stradali avviato dal comune durante l'estate diverse zone della città, oggi il problema segnalato riguarda l'area di accesso ai diversi ambulatori dell'area.

'Tale piazzale - afferma Boni - risulta in pessime condizioni, presenta profonde buche, crepe e avvallamenti.
Tutto ciò è in linea con tante altre strade del comune, perciò perché lamentarsi ancora? Semplicemente, perché riteniamo che almeno l'accesso agli ambulatori medici posti nell'edificio dell'ospedale, come ad esempio il Cau, il centro prelievi, le camere ardenti, frequentati da ammalati, anziani e disabili, dovrebbe essere messo in sicurezza. Non si tratta solo di decoro del paese ma di garantire la sicurezza dei cittadini. Riteniamo inoltre che che l'Amministrazione comunale - chiude la referente Lega - dovrebbe essere più attenta ad evitare le barriere architettoniche come previsto dalle normative vigenti'.

 

Nella foto, una delle buche presenti nel piazzale e oggetto della segnalazione

Foto dell'autore

