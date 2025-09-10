Formigine, appicca il fuoco all’auto della madre: arrestato 24enne

Paura lunedì scorso a Formigine, quando i carabinieri sono intervenuti in via delle Radici dopo la segnalazione di un’auto in fiamme. Giunti sul posto, i militari hanno trovato, all’interno di del cortile di un’abitazione, un’autovettura ancora fumante, con evidenti segni di bruciature di natura apparentemente dolosa.
A causare i danneggiamenti e l’incendio sarebbe stato un giovane di 25 anni, residente a Modena ma domiciliato a Formigine che, alla vista dei Carabinieri, ha tentato più volte di sottrarsi al controllo, opponendo un resistenza e cercando ripetutamente la fuga, fino a quando è stato definitivamente ammanettato.
Condotto in caserma, il 25enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e condotto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Sassuolo, in attesa del rito direttissimo.
Il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, applicando nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Formigine.
