Sì perde mentre va a funghi: recuperato dall'elicottero al lago Baccio

Si è conclusa positivamente, e in tempi brevi, l’operazione di soccorso per un fungaiolo disperso oggi nella zona del Lago Baccio, nell’Appennino modenese. Decisivi il tempismo dei soccorsi e l’efficace coordinamento tra le diverse forze in campo.



L’uomo, che si era allontanato dal gruppo perdendo l’orientamento in un’area senza copertura telefonica, è stato ritrovato in buone condizioni di salute grazie all’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco di Modena – in particolare della squadra del distaccamento di Pavullo – del Soccorso Alpino Emilia-Romagna, del SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) e dei Carabinieri.



A lanciare l’allarme è stato un amico dell’escursionista, che, raggiunta una zona coperta da segnale telefonico, ha potuto avvisare i soccorsi. Subito si è attivato l’elicottero “Drago 60” dei Vigili del Fuoco, che ha trasportato in quota personale specializzato VVF SAPR (droni) con attrezzature per la localizzazione dei dispositivi mobili. Nel frattempo, le squadre di terra hanno avviato le ricerche lungo i sentieri.



A individuare il disperso è stato infine lo stesso elicottero VVF, che durante un sorvolo dell’area ha localizzato il fungaiolo nei pressi del lago. Recuperato a bordo, l’uomo ha potuto fare rientro con il proprio gruppo escursionistico.

