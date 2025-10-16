Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sestola, incendio alla Locanda Zita: tetto distrutto

Sestola, incendio alla Locanda Zita: tetto distrutto

Venti operatori dei Vigili del Fuoco e otto mezzi. Danni ingenti ma nessun ferito

Un vasto incendio ha interessato nella tarda mattinata di oggi il tetto del ristorante La Locanda Zita a Sestola. L’allarme è scattato intorno alle 13:15, quando una densa colonna di fumo ha attirato l’attenzione di residenti e passanti.
L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e massiccio: sul posto sono confluite squadre da Modena, Pavullo, Vignola e Fanano, con un dispiegamento imponente di mezzi e uomini. Al momento sono impegnati circa 20 operatori e otto mezzi, tra cui autobotti, autopompe, moduli antincendio e un’autoscala utilizzata per raggiungere le parti alte dell’edificio.

Le fiamme hanno completamente avvolto la copertura dell’edificio, rendendo necessarie operazioni complesse di spegnimento e messa in sicurezza. Non si registrano feriti, ma l’intera area è stata presidiata per precauzione da personale sanitario del 118 e dai Carabinieri, presenti per coordinare la viabilità e gestire la sicurezza pubblica.
Ancora da chiarire le cause del rogo. Le operazioni di bonifica e verifica della struttura proseguiranno fino a completa estinzione del fuoco e accertamento delle condizioni di sicurezza dell’edificio.

