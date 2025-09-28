Il Cittadella Vis Modena crolla a Sant'Angelo: due reti nell'ultimo quarto d'ora

Punizione da zona interessante per il Sant’Angelo, Strechie la mette in mezzo ma Camara allontana. Formato ci prova dal limite dell’area, palla che va direttamente tra le braccia di Mezzadri. Il Sant’Angelo chiude in avanti con un calcio pizzato dalla trequarti, ancora Sterchie la mette in mezzo ma anche in questo gli ospiti non rischiano. Super occasione per passare in vantaggio capita sui piedi di Formato, il bomber si trova a tu per tu con l’estremo difensore avversario, Mezzadri ipnotizza Formato e compie una grandissima parata sventando il rischio del primo gol emiliano.
Cittadella che chiude in avanti la prima frazione di gioco quando Caprioni, da posizione invitante, calcia ma il tentativo viene ancora neutralizzato dal portiere avversario.
Sant’Angelo arrembante ad inizio secondo tempo, bel cross dalla sinistra, Dalcerri di testa manda la sfera di poco a lato. La palla dello 0-1 capita sui piedi di Formato, si gira bene tra due difensori avversari, la conclusione termina in corner. Arriva il gol del vantaggio per il Sant’Angelo, i rossoneri si portano in vantaggio con Bernardini, l’esterno a battuto Anino con un tiro da fuori di pregevole fattura, ha calciato ed ha mandato la palla sotto il sette. Sant’Angelo - Cittadella Vis Modena 1-0. I padroni di casa trovano anche il raddoppio con Mariani, anche lui batte Anino con un tiro da fuori area. 2-0 in favore della compagine lombarda. Dopo 4 minuti di recupero, termina al “Chiesa”.
Il tabellinoSANT’ANGELO - CITTADELLA VIS MODENA 2-0
SANT’ANGELO 2
CITTADELLA VIS MODENA 0
Sant’angelo: Mezzadri, Diop, Confalonieri, Strechie, Grandinetti (1’st Bernardini), Mariani (45’st Romeo), Dalcerri (19’st Passerini), Guerrini (15’st Valagussa), Cottarelli, Di Bitonto, Gritti. A disposizione: Cattaneo, Manzoni, Vassallo, Aurora, Spairani. All. Gatti
Cittadella Vis Modena: Anino; Fort, Boccaccini, Calanca; Camara (24’st Barozzini), Dodaro (41’st Orlandi), Mandelli (27’st Carrozza), Carretti (34’st Rovatti); Sala (18’st Marchetti), Caprioni, Formato.
Arbitro: Comito di Messina
Ammoniti: Strechie, Mandelli
Reti: 32’st Bernardini, 37’st Mariani
Note: 2 Minuti di Recupero Primo Tempo; 4 minuti di recupero secondo tempo.