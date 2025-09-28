Il Cittadella Vis Modena crolla a Sant'Angelo: due reti nell'ultimo quarto d'ora

Il tabellino

Sconfitta esterna per il Cittadella Vis Modena, la compagine di Gori cade in trasferta, sul campo del Sant’Angelo, la sfida finisce 2-0 per i rossoneri di Lodi. Primi dieci minuti di studio, le due squadre provano ad aprire il varco ma le due difese tengono bene. Occasionissima per passare in vantaggio per i padroni di casa: cross in mezzo per Diop che svetta più in alto di tutto, colpisce la palla di testa, conclusione che termina di poco alta. Ci prova Dalcerri dalla distanza, palla contro un difensore del Cittadella, nulla di fatto.Punizione da zona interessante per il Sant’Angelo, Strechie la mette in mezzo ma Camara allontana. Formato ci prova dal limite dell’area, palla che va direttamente tra le braccia di Mezzadri. Il Sant’Angelo chiude in avanti con un calcio pizzato dalla trequarti, ancora Sterchie la mette in mezzo ma anche in questo gli ospiti non rischiano. Super occasione per passare in vantaggio capita sui piedi di Formato, il bomber si trova a tu per tu con l’estremo difensore avversario, Mezzadri ipnotizza Formato e compie una grandissima parata sventando il rischio del primo gol emiliano.Cittadella che chiude in avanti la prima frazione di gioco quando Caprioni, da posizione invitante, calcia ma il tentativo viene ancora neutralizzato dal portiere avversario.Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo tra Sant’Angelo e Cittadella Vis Modena ferme sullo 0-0.Sant’Angelo arrembante ad inizio secondo tempo, bel cross dalla sinistra, Dalcerri di testa manda la sfera di poco a lato. La palla dello 0-1 capita sui piedi di Formato, si gira bene tra due difensori avversari, la conclusione termina in corner. Arriva il gol del vantaggio per il Sant’Angelo, i rossoneri si portano in vantaggio con Bernardini, l’esterno a battuto Anino con un tiro da fuori di pregevole fattura, ha calciato ed ha mandato la palla sotto il sette. Sant’Angelo - Cittadella Vis Modena 1-0. I padroni di casa trovano anche il raddoppio con Mariani, anche lui batte Anino con un tiro da fuori area. 2-0 in favore della compagine lombarda. Dopo 4 minuti di recupero, termina al “Chiesa”.SANT’ANGELO - CITTADELLA VIS MODENA 2-0SANT’ANGELO 2CITTADELLA VIS MODENA 0Sant’angelo: Mezzadri, Diop, Confalonieri, Strechie, Grandinetti (1’st Bernardini), Mariani (45’st Romeo), Dalcerri (19’st Passerini), Guerrini (15’st Valagussa), Cottarelli, Di Bitonto, Gritti. A disposizione: Cattaneo, Manzoni, Vassallo, Aurora, Spairani. All. GattiCittadella Vis Modena: Anino; Fort, Boccaccini, Calanca; Camara (24’st Barozzini), Dodaro (41’st Orlandi), Mandelli (27’st Carrozza), Carretti (34’st Rovatti); Sala (18’st Marchetti), Caprioni, Formato.A disposizione: Celenza, Sardella, Manzotti, Sabotic, Rovatti. All. GoriArbitro: Comito di MessinaAmmoniti: Strechie, MandelliReti: 32’st Bernardini, 37’st MarianiNote: 2 Minuti di Recupero Primo Tempo; 4 minuti di recupero secondo tempo.