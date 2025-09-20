Serie D, dopo due vittorie il Cittadella Vis Modena scivola a Lentigione

Scattano i dieci minuti del secondo tempo ed arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa, Pari svetta in area di rigore del Citta e batte Anino di testa. Lentigione - Cittadella Vis Modena 1-0. La palla dell’1-1 è sui piedi di Carrozza che calcia dalla media distanza, Cheli si accartoccia e respinge, sulla ribattuta si avventa Formato che calcia ma la retroguardia di casa allontana. Dodaro calcia da posizione un po’ defilata, palla fuori. Ci prova Alessandrini, palla abbondantemente alta. La partita scorre lenta fino al termine, il Citta prova a reagire ma non riesce a pungere la difesa avversaria. Il campo ha parlato, la partita finisce e vince il Lentigione per 1-0 sul Cittadella. La squadra di Gori tornerà in campo a San Damaso, Mercoledì 24 settembre contro il Tuttocuoio, tra le mura amiche dell’”Allegretti” di San Damaso.
Il tabellinoLENTIGIONE 1
CITTADELLA VIS MODENA 0
Lentigione: Cheli, Bita, Capiluppi, Mordini (27’st Mele), Pari (47’st Iori), Nava (40’st Masini), Penta, Alessandrini (35’st Nanni), Cellai (13’st Jassey), Miglietta, Nappo.
disposizione: Alberini, Panigada, Agbekornu, Grieco. All. Pedrelli Cittadella Vis Modena: Anino; Sabotic (21’st Fort), Boccaccini, Calanca; Carretti (30’st Rovatti), Dodaro, Mandelli (15’st Marchetti), Carrozza (21’st Camara); Orlandi (1’st Barozzini); Caprioni, Formato. A disposizione: Celenza, Sardella, Teresi, Manzotti. All. Gori.
Arbitro: Galligani di Pistoia
Ammoniti: Pedrelli, Pari, Sabotic
Espulsi: Pedrelli
Reti: 10’st Pari
Note: 3 minuti di recupero primo tempo, 7 minuti di recupero secondo tempo