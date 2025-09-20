Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D, dopo due vittorie il Cittadella Vis Modena scivola a Lentigione

Serie D, dopo due vittorie il Cittadella Vis Modena scivola a Lentigione

Nel primo tempo il Cittadella sbaglia un calcio di rigore, dal dischetto si presenta Alberto Formato ma il portiere para

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Primo stop in campionato per il Cittadella Vis Modena di mister Mattia Gori. La squadra di Modena ha perso 1-0, in trasferta, sul campo del Lentigione. Primi dieci minuti di studio, da entrambe le parti, il Cittadella prova a giocarla ma il Lentigione difende bene e copre gli spazi. Da segnalare che ci prova Dodaro dalla distanza ma la sfera viene deviata e la conclusione termina sul fondo. Dodaro ci prova da calcio da fermo, palla in mezzo, sfera che termina sul fondo. Carretti sin invola verso la porta, sull’out di sinistra, arriva sul fondo, si riprenderà con un corner. Il Cittadella sbaglia un calcio di rigore, dal dischetto si presenta Alberto Formato, prende la rincorsa e calcia. Il bomber viene ipnotizzato da Cheli che respinge e pare in tuffo il tiro dagli undici metri ed il parziale rimane fermo sullo 0-0. Corner per il Lentigione, Nappo si appresta a calciare dalla bandierina, nulla di fatto. I padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Anino quando, da un cross in area proveniente dalla testa, Penta si avventa sulla palla che rimane lì e la retroguardia Citta allontana come può.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Ancora Lentigione in avanti con Cellai che impensierisce Anino di testa, l’ex portiere del settore giovanile del Torino, devia la palla in corner con un’intervento poderoso. Dopo tre minuti di recupero, termina il primo tempo tra Lentigione e Cittadella ferme sullo 0-0.
Scattano i dieci minuti del secondo tempo ed arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa, Pari svetta in area di rigore del Citta e batte Anino di testa. Lentigione - Cittadella Vis Modena 1-0. La palla dell’1-1 è sui piedi di Carrozza che calcia dalla media distanza, Cheli si accartoccia e respinge, sulla ribattuta si avventa Formato che calcia ma la retroguardia di casa allontana. Dodaro calcia da posizione un po’ defilata, palla fuori. Ci prova Alessandrini, palla abbondantemente alta. La partita scorre lenta fino al termine, il Citta prova a reagire ma non riesce a pungere la difesa avversaria. Il campo ha parlato, la partita finisce e vince il Lentigione per 1-0 sul Cittadella. La squadra di Gori tornerà in campo a San Damaso, Mercoledì 24 settembre contro il Tuttocuoio, tra le mura amiche dell’”Allegretti” di San Damaso.

Il tabellino

LENTIGIONE 1
CITTADELLA VIS MODENA 0
Lentigione: Cheli, Bita, Capiluppi, Mordini (27’st Mele), Pari (47’st Iori), Nava (40’st Masini), Penta, Alessandrini (35’st Nanni), Cellai (13’st Jassey), Miglietta, Nappo.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
A
disposizione: Alberini, Panigada, Agbekornu, Grieco. All. Pedrelli Cittadella Vis Modena: Anino; Sabotic (21’st Fort), Boccaccini, Calanca; Carretti (30’st Rovatti), Dodaro, Mandelli (15’st Marchetti), Carrozza (21’st Camara); Orlandi (1’st Barozzini); Caprioni, Formato. A disposizione: Celenza, Sardella, Teresi, Manzotti. All. Gori.
Arbitro: Galligani di Pistoia
Ammoniti: Pedrelli, Pari, Sabotic
Espulsi: Pedrelli
Reti: 10’st Pari
Note: 3 minuti di recupero primo tempo, 7 minuti di recupero secondo tempo
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Serie D, il Cittadella Vis Modena non si nasconde più: battuta la corrazzata Piacenza

Serie D, il Cittadella Vis Modena non si nasconde più: battuta la corrazzata Piacenza

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Coppa Italia, Cittadella Vis Modena eliminato dalla Correggese ai rigori

Coppa Italia, Cittadella Vis Modena eliminato dalla Correggese ai rigori

Serie D, mister Gori del Cittadella Vis Modena: 'Vogliamo migliorare il settimo posto'

Serie D, mister Gori del Cittadella Vis Modena: 'Vogliamo migliorare il settimo posto'

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Super Modena a Genova: 2-0 alla Samp

Super Modena a Genova: 2-0 alla Samp

Cittadella Vis Modena, bene la prima: battuta la Correggese in trasferta

Cittadella Vis Modena, bene la prima: battuta la Correggese in trasferta

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Pole di Verstappen a Baku: Leclerc e Piastri a muro, Hamilton 12esimo

Pole di Verstappen a Baku: Leclerc e Piastri a muro, Hamilton 12esimo

Modena in trasferta oggi a Mantova in cerca di conferme

Modena in trasferta oggi a Mantova in cerca di conferme

Prima categoria, il grande gesto di fair play di Calabrese del Cavezzo

Prima categoria, il grande gesto di fair play di Calabrese del Cavezzo

Serie D, il ds del Cittadella Biagini: 'Vogliamo restare nelle zone alte'

Serie D, il ds del Cittadella Biagini: 'Vogliamo restare nelle zone alte'