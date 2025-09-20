Serie D, dopo due vittorie il Cittadella Vis Modena scivola a Lentigione

Il tabellino

Primo stop in campionato per il Cittadella Vis Modena di mister Mattia Gori. La squadra di Modena ha perso 1-0, in trasferta, sul campo del Lentigione. Primi dieci minuti di studio, da entrambe le parti, il Cittadella prova a giocarla ma il Lentigione difende bene e copre gli spazi. Da segnalare che ci prova Dodaro dalla distanza ma la sfera viene deviata e la conclusione termina sul fondo. Dodaro ci prova da calcio da fermo, palla in mezzo, sfera che termina sul fondo. Carretti sin invola verso la porta, sull’out di sinistra, arriva sul fondo, si riprenderà con un corner. Il Cittadella sbaglia un calcio di rigore, dal dischetto si presenta Alberto Formato, prende la rincorsa e calcia. Il bomber viene ipnotizzato da Cheli che respinge e pare in tuffo il tiro dagli undici metri ed il parziale rimane fermo sullo 0-0. Corner per il Lentigione, Nappo si appresta a calciare dalla bandierina, nulla di fatto. I padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Anino quando, da un cross in area proveniente dalla testa, Penta si avventa sulla palla che rimane lì e la retroguardia Citta allontana come può.Ancora Lentigione in avanti con Cellai che impensierisce Anino di testa, l’ex portiere del settore giovanile del Torino, devia la palla in corner con un’intervento poderoso. Dopo tre minuti di recupero, termina il primo tempo tra Lentigione e Cittadella ferme sullo 0-0.Scattano i dieci minuti del secondo tempo ed arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa, Pari svetta in area di rigore del Citta e batte Anino di testa. Lentigione - Cittadella Vis Modena 1-0. La palla dell’1-1 è sui piedi di Carrozza che calcia dalla media distanza, Cheli si accartoccia e respinge, sulla ribattuta si avventa Formato che calcia ma la retroguardia di casa allontana. Dodaro calcia da posizione un po’ defilata, palla fuori. Ci prova Alessandrini, palla abbondantemente alta. La partita scorre lenta fino al termine, il Citta prova a reagire ma non riesce a pungere la difesa avversaria. Il campo ha parlato, la partita finisce e vince il Lentigione per 1-0 sul Cittadella. La squadra di Gori tornerà in campo a San Damaso, Mercoledì 24 settembre contro il Tuttocuoio, tra le mura amiche dell’”Allegretti” di San Damaso.LENTIGIONE 1CITTADELLA VIS MODENA 0Lentigione: Cheli, Bita, Capiluppi, Mordini (27’st Mele), Pari (47’st Iori), Nava (40’st Masini), Penta, Alessandrini (35’st Nanni), Cellai (13’st Jassey), Miglietta, Nappo.disposizione: Alberini, Panigada, Agbekornu, Grieco. All. Pedrelli Cittadella Vis Modena: Anino; Sabotic (21’st Fort), Boccaccini, Calanca; Carretti (30’st Rovatti), Dodaro, Mandelli (15’st Marchetti), Carrozza (21’st Camara); Orlandi (1’st Barozzini); Caprioni, Formato. A disposizione: Celenza, Sardella, Teresi, Manzotti. All. Gori.Arbitro: Galligani di PistoiaAmmoniti: Pedrelli, Pari, SaboticEspulsi: PedrelliReti: 10’st PariNote: 3 minuti di recupero primo tempo, 7 minuti di recupero secondo tempo