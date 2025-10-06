Eccellenza, Mezzetti (Formigine): 'L'uscita di Davoli ha complicato la nostra partita'

L'allenatore del Real Formigine Lorenzo Mezzetti commenta così la sconfitta per 3-0 di domenica al Bertocchi di Piacenza contro il Nibbiano Valtidone: 'E' stata una partita complicata, ma la sapevamo: il Nibbiano è una squadra molto attrezzata che sarà là tra le prime fino alla fine. L'uscita di Davoli per infortunio nel primo tempo ha reso la gara ancora più difficile viste le varie assenze in difesa'. Ieri non c'era nemmeno il tribuna il secondo portiere Rosa ma il ds Melotti ha precisato: 'Rosa è stato ammalato tutta la settimana e così abbiamo deciso di non convocarlo'.

Piacentini nella scia del podio e a – 2 dalla vetta grazie al rotondo successo sul Formigine, il quarto in campionato con l’intervallo di due pareggi. Sugli spalti, ad applaudire i compagni anche Francesco Bini, reduce dall’intervento perfettamente riuscito al ginocchio e supportato dalle stampelle; nonché il convalescente

Giacomo Rossi ed i due effettivi prossimi tornare dar manforte, ossia Tambussi ed Ababio che alla ripresa degli allenamenti si riallineranno al gruppo. A fine gara mister Luca Rastelli deve salutare svelto la compagnia per rispondere urgentemente ad altro impegno; la soddisfazione di casa biancazzurra è così esternata dal dirigente Filippo Alberici, figlio di patròn Valter. 'Vittoria che ci voleva e mai in discussione – osserva -, certo al cospetto di un’avversaria non di prima fascia ma che onorato l’impegno al meglio delle sue possibilità. Visto poi che in questo torneo c’è mai niente di scontato, direi che la squadra è stata brava a centrare la missione finendo la gara in crescendo. Magari si poteva chiuderla anche prima, ma siamo più che soddisfatti anche così'.

Matteo Pierotti

