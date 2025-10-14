Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Prima categoria, lo Spilamberto cambia: via Cavalli, arriva Santini

Per quanto riguarda l'allenatore del Campogalliano Buffagni, il ds Cortese ha precisato che il mister non è a rischio

Panchine calde in Prima categoria. Lo Spilamberto 'comunica di avere interrotto il rapporto con il mister della prima squadra Simone Cavalli. A lui va un in bocca al lupo per il futuro e un grande ringraziamento per la professionalità dimostrata nella sua esperienza in biancoverde, culminata nel raggiungimento della finale playoff della scorsa stagione. Lo Spilamberto comunica inoltre di aver affidato la panchina al nuovo mister Samuele Santini, che già stasera dirigerà il primo allenamento'.
Per quanto riguarda l'allenatore del Campogalliano Buffagni, il ds Cortese ha precisato che il mister non è a rischio (mai scritto, tra l'altro) e che le voci di Borghesan sono infondate. Il nome dell'ex tecnico della Virtus Mandrio è stato accostato al Campogalliano perché è stato visto in tribuna nelle ultime due partite dei biancoblù.
Chi invece rischia seriamente di saltare è l'allenatore della Madonnina Cavuoto se non dovesse fare risultato domenica contro la Modenese, una partita che non sarà di certo un impegno agevole per i biancoversi visto l'ottimo momento della squadra di Michelini.
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

