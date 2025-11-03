Spilamberto: bocciata la mozione della Lista Civica per dire no allo spostamento dell'automedica

Durante il Consiglio comunale del 27 ottobre, la maggioranza ha bocciato la mozione presentata dalla Lista Civica per Spilamberto riguardante il mantenimento dell’automedica notturna sul territorio.
La motivazione è stata che lo spostamento dell’automedica notturna da Vignola a Pozza rappresenterebbe un miglioramento, un passo avanti nel sistema organizzativo delle emergenze notturne.
'Per noi della Lista Civica, come per qualunque cittadino, quando si toglie un servizio essenziale il passo non può che essere indietro - afferma la Civica -. Indietro per la nostra comunità e per la montagna, che sarà ancora meno servita. Questa decisione rappresenta l’ennesimo atto di uno scaricabarile continuo, dove si chiede al volontariato di farsi carico di sempre più responsabilità nel soccorso di Emergenza-Urgenza, mentre la politica parla di “efficientamento” per giustificare tagli ai fondi e riduzione di servizi sanitari. È molto grave che anche il sindaco Glielmi, con il pieno sostegno della propria maggioranza, si sia schierato a favore di questo processo decadente, che lascia i cittadini a doversi arrangiare, mentre i servizi pubblici si riducono e le distanze aumentano'.
'Da un’amministrazione che diceva di voler sostenere il volontariato e la sanità locale, ci saremmo aspettati più coerenza. Sull’automedica notturna e, più in generale, sul futuro del soccorso non bastano proclami e piccole iniziative: servono scelte coraggiose e concrete, dalla parte dei cittadini. Da che parte stanno le istituzioni, a Spilamberto?'
