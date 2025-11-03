Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Spilamberto: bocciata la mozione della Lista Civica per dire no allo spostamento dell'automedica

Spilamberto: bocciata la mozione della Lista Civica per dire no allo spostamento dell'automedica

Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Per la lista civica 'nessun passo avanti, come vorrebbe fare credere la maggioranza, ma un passo indietro'

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Durante il Consiglio comunale del 27 ottobre, la maggioranza ha bocciato la mozione presentata dalla Lista Civica per Spilamberto riguardante il mantenimento dell’automedica notturna sul territorio.
La motivazione è stata che lo spostamento dell’automedica notturna da Vignola a Pozza rappresenterebbe un miglioramento, un passo avanti nel sistema organizzativo delle emergenze notturne.
'Per noi della Lista Civica, come per qualunque cittadino, quando si toglie un servizio essenziale il passo non può che essere indietro - afferma la Civica -. Indietro per la nostra comunità e per la montagna, che sarà ancora meno servita. Questa decisione rappresenta l’ennesimo atto di uno scaricabarile continuo, dove si chiede al volontariato di farsi carico di sempre più responsabilità nel soccorso di Emergenza-Urgenza, mentre la politica parla di “efficientamento” per giustificare tagli ai fondi e riduzione di servizi sanitari. È molto grave che anche il sindaco Glielmi, con il pieno sostegno della propria maggioranza, si sia schierato a favore di questo processo decadente, che lascia i cittadini a doversi arrangiare, mentre i servizi pubblici si riducono e le distanze aumentano'.
'Da un’amministrazione che diceva di voler sostenere il volontariato e la sanità locale, ci saremmo aspettati più coerenza. Sull’automedica notturna e, più in generale, sul futuro del soccorso non bastano proclami e piccole iniziative: servono scelte coraggiose e concrete, dalla parte dei cittadini. Da che parte stanno le istituzioni, a Spilamberto?'

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Spilamberto, furti a scuola: denunciati tre minorenni e recuperata la refurtiva

Spilamberto, furti a scuola: denunciati tre minorenni e recuperata la refurtiva

Spostamento automedica da Vignola a Pozza di Maranello: iter regolare?

Spostamento automedica da Vignola a Pozza di Maranello: iter regolare?

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Prima categoria, lo Spilamberto cambia: via Cavalli, arriva Santini

Prima categoria, lo Spilamberto cambia: via Cavalli, arriva Santini

Riorganizzazione emergenza-urgenza, Forza Italia: 'Il piano va rivisto. In Ctss ai sindaci forniti dati fuorvianti'

Riorganizzazione emergenza-urgenza, Forza Italia: 'Il piano va rivisto. In Ctss ai sindaci forniti dati fuorvianti'

Il profumo del 'Mosto Cotto' invade Spilamberto

Il profumo del 'Mosto Cotto' invade Spilamberto

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Lega Modena: 'Rave di Campogalliano, chi pagherà i danni?'

Lega Modena: 'Rave di Campogalliano, chi pagherà i danni?'

Modena, segreteria Pd: e se fosse svolta vera con il sindaco del sorriso Gargano?

Modena, segreteria Pd: e se fosse svolta vera con il sindaco del sorriso Gargano?

Volley, Modena di carattere ma contro Perugia non basta

Volley, Modena di carattere ma contro Perugia non basta

Il rave non finisce, scontri con le forze dell'ordine all'uscita

Il rave non finisce, scontri con le forze dell'ordine all'uscita