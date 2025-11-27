Coppa Promozione, il Castelnuovo elimina la Sanmichelese in rimonta

Clamorosa qualificazione agli ottavi della coppa di Promozione del Castelnuovo che supera in rimonta la Sanmichelese.

Già al 1' la Sanmichelese passa in vantaggio su corner grazie all'incornata in rete dell'indisturbato Gorzanelli. AL 12' rigore generoso per gli ospiti che realizzano lo 0 a 2 con Rafrafi. Il Castelnuovo non ci sta e al 21' accorcia le distanze con un chirurgico diagonale di Cantaroni. Nel secondo tempo i Blues ce la mettono tutta per vendicare la sconfitta interna in campionato e ribaltano il risultato: prima il neo entrato Bellentani insacca di testa su sponda di Coviello e poi Fontanesi completa l'opera sfruttando una mischia in area. A fine match il mister Casagrandi si dice soddisfatto: 'Bella prova di squadra con 8/11 diversi da domenica e dimostrazione di carattere per aver ribaltato uno 0-2 contro un'ottima squadra'

Il tabellino

CASTELNUOVO-SANMICHELESE 3-2

CASTELNUOVO - Ripesi, Coviello, Copertino, Cavani, Le Guern, Bellei Ponzi (46' Baroni), Fontanesi, Lodi (59' Bellentani), Cantaroni (46' Carbone), Paltrinieri (84' Mazzoli), Baffo (59' Ienna). (A disp.: Menozzi, Baroni, Manini, Veneri, Bellentani, Ienna, Carbone, Fugallo, Mazzoli). All: Casagrandi

SANMICHELESE - Paganelli, Vivi (86' Zannoni), Ferrari, Baisi, Doku, Costa, Rafrafi, Tardini (62' Casta), Peddis (69' Zogaj), Teneggi (86' Bellini), Gorzanelli. (A disp: Schiuma, Farina, Ashong, Spezzani, Zannoni, Casta, Bellini, Zogaj). All: Azzurro.

ARBITRO - Buccirossi

MARCATORI - 1' Gorzanelli, 12' Rafrafi (rig), 21' Cantaroni, 68' Bellentani, 81' Fontanesi

Matteo Pierotti