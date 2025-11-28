Modena, è il giorno della sfida col Cesena: una poltrona per due

Modena in campo a Cesena per l’anticipo serale del venerdì, in una gara ormai assurta al ruolo di derby anche per via della fortissima rivalità tra le due tifoserie; sarà anche il big-match della giornata di campionato, e la posta in palio per entrambe le squadre sarà altissima: un banco di prova importante che potrà dare altre risposte e altre conferme a entrambe le squadre, tutte e due in cerca di un posto al sole del campionato.Il Modena ha giocato a Cesena 29 volte: i precedenti contano 18 vittorie del Cesena, 7 pareggi e sole 4 vittorie del Modena; l’ultimo precedente risale al 13.9.24 quando il Modena ancora di Bisoli pareggiò 2 a 2. L’ultima vittoria del Modena a Cesena risale al 28.9.2021, era il Modena di Tesser alla prima delle sue 14 vittorie consecutive. Sarà anche la gara di tanti ex, tra cui in particolare, il mister Mignani che ha una cabala assai favorevole: è infatti ancora imbattuto da allenatore contro il Modena, dato che nei 6 precedenti da allenatore avversario ha conseguito 2 vittorie e 4 pareggi; chissà se Sottil, che invece nei due precedenti contro Mignani ha due vittorie su due, riuscirà a sfatare il tabù.Il Cesena hagiocato in casa 5 volte conquistando 8 punti, frutto di 2 vittorie (nelle due ultime gare in casa), 2 pareggi e 1 sconfitta, condite da 8 reti segnate e 5 subite; se il Cesena ha vinto le ultime due in casa, il Modena non vince in trasferta da quattro partite, ultima vittoria in trasferta il 20.9.25 a Mantova. Si giocherà su un terreno misto sintetico e naturale, che potrà costituire un fattore, dato che la palla scorrerà più velocemente.Per le scelte iniziali, mister Sottil, che non rinuncerà al sistema di gioco visto fin qui, dovrebbe riproporre nel suo 3-5-2 quello che fino ad ora è apparso l’undici base: davanti a Chichizola, spazio al trio Tonoli, Adorni e Nieling; a centrocampo, Gerli dovrebbe rientrare dall’inizio, in una linea composta da Zanimacchia, Santoro, Gerli appunto, Sersanti e Zampano, anche se non si esclude Massolin mezzala dall’inizio al posto di Sersanti; oppure nel caso dell’assenza di Gerli, spazio a Santoro play con anche Pyythia in campo; da valutare chi tra Zampano e Zanimacchia giocherà a destra e a sinistra, stante la evidente intercambiabilità dei due esterni gialloblù; davanti, probabile il ritorno della coppia Gliozzi e Di Mariano, dopo il turnover di domenica scorsa,anche se si potrebbe vedere un inedito duo Gliozzi-Mendes.Arbitra la partita Andrea Calzavara di Varese, neopromosso quest’anno dalla serie C, con il quale il Modena ha una vittoria nell’unico precedente fin qui disputato; il Cesena ha invece 5 incroci con l’arbitro lombardo, con 3 vittorie e 2 pareggi.Calcio di inizio allo stadio Orogel-Dino Manuzzi di Cesena alle 20.30; il Modena sarà seguito da una lunga carovana di tifosi; saranno infatti oltre 1.500 i supporter canarini presenti sugli spalti.