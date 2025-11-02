Spilamberto, furti a scuola: denunciati tre minorenni e recuperata la refurtiva

Nella mattinata del 30 ottobre i carabinieri di Spilamberto hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, nei confronti di tre minorenni ritenuti responsabili di una serie di furti di materiale didattico avvenuti, in tre diversi episodi, all’interno dell’Istituto Comprensivo Fabriani (aule, laboratorio e magazzino).

L’attività investigativa ha preso avvio a seguito delle denunce di furto presentate dal personale scolastico, che segnalava l’asportazione di notebook e attrezzature destinate alle attività didattiche.

Mediante la visione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza locali, i militari hanno raccolto significativi elementi indiziari a carico dei tre indagati, tali da consentire di disporre le perquisizioni.

Nel corso delle operazioni svolte nelle rispettive abitazioni dei giovani, i carabinieri hanno rinvenuto l’intera refurtiva, costituita da 15 notebook e 3 sacche da allenamento, oltre a indumenti compatibili con quelli indossati, al momento dei fatti, dagli autori dei furti. Il materiale recuperato è stato restituito ai responsabili dell’Istituto Comprensivo Fabriani.

I tre minorenni sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Bologna per i reati di ricettazione e di furto aggravato in concorso.