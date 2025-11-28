Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serata stregata, Modena battuto a Cesena

Serata stregata, Modena battuto a Cesena

Finisce 1-0 al Manuzzi. Gliozzi sbaglia un rigore e il Cesena in vantaggio per errore della difesa gialloblù

2 minuti di lettura
Il Cesena si aggiudica l’anticipo della 14ª giornata di Serie B battendo il Modena 1-0 allo stadio Dino Manuzzi, al termine di un match stregato per i gialloblù. Deciso dai due episodi nel primo tempo. Il rigore battuto da Gliozzi ma facile da intuire per Klinsman, e il gol di Blesa, graziato da un errore di Adorni. Un vantaggio chiude il primo tempoNella ripresa il Modena prova a rientrare in partita con decisione. L’ingresso di Massolin e Pyyhtiä fornisce spunti importanti, ma Klinsmann continua a neutralizzare ogni offensiva: prima respinge una conclusione di Gerli, poi devia in tuffo un colpo di testa di Gliozzi. Cesena due volte vicino al raddoppio con una doppia traversa, prima con Castagnetti e poi con Blesa al volo.Con la vittoria di oggi il Cesena sale così a 26 punti, agganciando il Modena al secondo posto in classifica.
 

Il tabellinoCesena-Modena 1-o
 

Reti: al 43' pt Blesa J. (Cesena) .
 

CESENA: Klinsmann J., Ciofi A., Zaro G., Mangraviti M., Ciervo R. (dal 45' st Balde S.), Berti T. (dal 34' st Adamo E.), Castagnetti M. (dal 45' st Guidi M.), Francesconi M., Frabotta G., Blesa J. (dal 17' st Olivieri M.), Shpendi C. (dal 34' st Bastoni S.).
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
A disposizione: Adamo E., Amoran P., Arrigoni T., Balde S., Bastoni S., Bertaccini F., Celia R., Ferretti L., Guidi M., Magni V., Olivieri M., Siano A. Allenatore: Mignani M..
 

MODENA: Chichizola L., Tonoli D., Adorni D., Nieling B., Zanimacchia L. (dal 29' st Caso G.), Sersanti A. (dal 10' st Pyyhtia N.), Santoro S. (dal 29' st Beyuku G.), Gerli F., Zampano F., Defrel G. (dal 10' st Massolin Y.), Gliozzi E. (dal 29' st Mendes P.). A disposizione: Bagheria F., Beyuku G., Caso G., Cauz C., Magnino L., Massolin Y., Mendes P., Nador S., Pergreffi A., Pezzolato M., Ponsi F., Pyyhtia N. Allenatore: Sottil A..
 

Reti: al 43' pt Blesa J. (Cesena) .
 

Ammoniti: al 32' pt Mangraviti M. (Cesena) al 44' st Nieling B. (Modena). 


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

'Modena, Barcaiuolo pensi alle colpe del Governo su Complanarina e Frecciarossa'

'Modena, Barcaiuolo pensi alle colpe del Governo su Complanarina e Frecciarossa'

Modena, domani apre al pubblico la mostra su De Chirico

Modena, domani apre al pubblico la mostra su De Chirico

Fiorano, spaccio di cocaina: arrestati due marocchini

Fiorano, spaccio di cocaina: arrestati due marocchini

'Partecipate, sistema fuori controllo figlio di anni di gestione scellerata'

'Partecipate, sistema fuori controllo figlio di anni di gestione scellerata'

Modena, è il giorno della sfida col Cesena: una poltrona per due

Modena, è il giorno della sfida col Cesena: una poltrona per due

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Coppa Promozione, il Castelnuovo elimina la Sanmichelese in rimonta

Coppa Promozione, il Castelnuovo elimina la Sanmichelese in rimonta

Ferrari, la F80 è la Hypercar dell'anno

Ferrari, la F80 è la Hypercar dell'anno

Al Mammut di Modena la prima edizione di Sport & talent

Al Mammut di Modena la prima edizione di Sport & talent

Il Sassuolo riacciuffa il Pisa allo scadere, è 2-2 al 95′

Il Sassuolo riacciuffa il Pisa allo scadere, è 2-2 al 95′