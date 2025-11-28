Serata stregata, Modena battuto a Cesena

Il Cesena si aggiudica l’anticipo della 14ª giornata di Serie B battendo il Modena 1-0 allo stadio Dino Manuzzi, al termine di un match stregato per i gialloblù. Deciso dai due episodi nel primo tempo. Il rigore battuto da Gliozzi ma facile da intuire per Klinsman, e il gol di Blesa, graziato da un errore di Adorni. Un vantaggio chiude il primo tempoNella ripresa il Modena prova a rientrare in partita con decisione. L’ingresso di Massolin e Pyyhtiä fornisce spunti importanti, ma Klinsmann continua a neutralizzare ogni offensiva: prima respinge una conclusione di Gerli, poi devia in tuffo un colpo di testa di Gliozzi. Cesena due volte vicino al raddoppio con una doppia traversa, prima con Castagnetti e poi con Blesa al volo.Con la vittoria di oggi il Cesena sale così a 26 punti, agganciando il Modena al secondo posto in classifica.Cesena-Modena 1-oal 43' pt Blesa J. (Cesena) .Klinsmann J., Ciofi A., Zaro G., Mangraviti M., Ciervo R. (dal 45' st Balde S.), Berti T. (dal 34' st Adamo E.), Castagnetti M. (dal 45' st Guidi M.), Francesconi M., Frabotta G., Blesa J. (dal 17' st Olivieri M.), Shpendi C. (dal 34' st Bastoni S.).Adamo E., Amoran P., Arrigoni T., Balde S., Bastoni S., Bertaccini F., Celia R., Ferretti L., Guidi M., Magni V., Olivieri M., Siano A.Mignani M..Chichizola L., Tonoli D., Adorni D., Nieling B., Zanimacchia L. (dal 29' st Caso G.), Sersanti A. (dal 10' st Pyyhtia N.), Santoro S. (dal 29' st Beyuku G.), Gerli F., Zampano F., Defrel G. (dal 10' st Massolin Y.), Gliozzi E. (dal 29' st Mendes P.).Bagheria F., Beyuku G., Caso G., Cauz C., Magnino L., Massolin Y., Mendes P., Nador S., Pergreffi A., Pezzolato M., Ponsi F., Pyyhtia N.Sottil A..al 43' pt Blesa J. (Cesena) .al 32' pt Mangraviti M. (Cesena) al 44' st Nieling B. (Modena).