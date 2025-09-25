San Cesario, polo sportivo nell'ex cava, rimane la palude anche senza pioggia

'Senza nessuna emergenza e con il polo sportivo asciutto, piogge non se ne vedono da mesi, si proroga l’affitto delle pompe di estrazione delle acque meteoriche dal polo sportivo di Via Ghiarelle. Giusto il 5 settembre a nostra specifica domanda il caposettore Abate aveva risposto che non era in previsione di reiterare il progetto di giugno, attività che sommata a corrente e quant’altro era costata circa 10.000 euro dei sancesaresi'. A parlare è il consigliere Mirco Zanoli che torna su una situazione di disagio ambientale. Il contesto è quello più volte descritto relativo alla ubicazione del locale Polo sportivo costruito sul terreno di un ex cava di ghiaia in quella che è diventata a seguito degli scavi, una depressione di alcuni metri e che, come succede in cave simili della zona a ridosso del Panaro, fa sfiorare acqua di falda. Mantenendo il terreno bagnato o umido e in alcune parti allagato, anche in caso di prolungata assenza o scarsità di pioggia.

'Adesso, a 17 giorni e zero pioggia, il colpo di scena: il caposettore smentisce clamorosamente se stesso e pubblica all’albo pretorio una determinazione in cui si proroga per un altro mese a 2.500 euro l’affitto. A nostro parere la decisione appare come l’ennesimo spreco di denaro pubblico, oppure c’è qualcosa che non sappiamo? Attendiamo risposte' - conclude Zanoli.

