'Modena volley, l'assessore Bortolamasi forte coi debole e debole coi forti'
Maria Grazia Modena: 'Chi ha il potere lo esercita, anche a sproposito. Assessore quando sarà il caso lo eserciti anche nei confronti degli sport maggiori'
'Apriti cielo! Invece di cercare di capire cosa sia successo e porvi rimedio, se ancora possibile, con l’umiltà che si addice ai grandi condottieri, il prode assessore Bortolamasi si adonta e alza subito gli scudi, dice lui, a tutela del ruolo istituzionale del Comune di Modena, rompo i rapporti con Modena Volley. Quale insegnamento trarre da questa spocchiosa recita se non che chi ha il potere lo esercita, naturalmente anche a sproposito. Però, assessore quando sarà il caso per piacere lo eserciti anche nei confronti degli sport maggiori, quelli da cassetta elettorale e finanziaria. Non ho mai apprezzato la categoria dei forti con i deboli e dei deboli con i forti, umiltà e ascolto di tutti sono le virtù di chi si trova al comando come Lei, per nostra fortuna temporaneamente. A Lei spetta risolvere i problemi non alzare barricate. Dico di più, non vedo una lunga carriera nello sport modenese di quel “povero” Presidente. A chi il tempo darà ragione?'
