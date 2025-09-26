Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena volley, l'assessore Bortolamasi forte coi debole e debole coi forti'

'Modena volley, l'assessore Bortolamasi forte coi debole e debole coi forti'

Maria Grazia Modena: 'Chi ha il potere lo esercita, anche a sproposito. Assessore quando sarà il caso lo eserciti anche nei confronti degli sport maggiori'

'La favola modenese di oggi. C’era una volta un povero (nel senso delle fiabe di uno che prende sotto) Presidente della Modena Volley che, dovendo iscrivere il suo gruppo sportivo femminile al campionato di A2, 2025/2026, il 4 luglio inoltrava la richiesta di ammissione al campionato, proponendo come impianto per le gare casalinghe il PalaMadiba, struttura che necessitava di alcuni interventi per superare il vaglio tecnico della Lega Volley Femminile, per i quali il Comune di Modena aveva manifestato la propria disponibilità a fornire idonea documentazione entro il 20 settembre 2025, termine previsto dai regolamenti di Lega Volley, per l’invio dei vari incartamenti necessari per ricevere l’avvallo del luogo in cui disputare le gare. Alla scadenza imposta dalla Lega sportiva del 20 settembre, in assenza degli incartamenti spettanti al Comune, mai giunti, quel Presidente ha avuto più che l’ardire, la malaugurata idea (per lui), e aggiungo malignamente, conoscendo lo scarso interesse del Comune per gli sport minori (qualche tempo fa un caso consimile toccò alla pallamano), preoccupato delle scadenze temporali imposte dalla Lega Volley, per tutelare la società che presiede, rompe gli indugi e davanti al rischio di esclusione dal Campionato invia tutti i documenti necessari avuti dai dirigenti del PalaBursi di Rubiera, che viene anche indicato come luogo delle gare'.
Così il consigliere comunale Maria Grazia Modena.
'Apriti cielo! Invece di cercare di capire cosa sia successo e porvi rimedio, se ancora possibile, con l’umiltà che si addice ai grandi condottieri, il prode assessore Bortolamasi si adonta e alza subito gli scudi, dice lui, a tutela del ruolo istituzionale del Comune di Modena, rompo i rapporti con Modena Volley. Quale insegnamento trarre da questa spocchiosa recita se non che chi ha il potere lo esercita, naturalmente anche a sproposito. Però, assessore quando sarà il caso per piacere lo eserciti anche nei confronti degli sport maggiori, quelli da cassetta elettorale e finanziaria. Non ho mai apprezzato la categoria dei forti con i deboli e dei deboli con i forti, umiltà e ascolto di tutti sono le virtù di chi si trova al comando come Lei, per nostra fortuna temporaneamente. A Lei spetta risolvere i problemi non alzare barricate. Dico di più, non vedo una lunga carriera nello sport modenese di quel “povero” Presidente. A chi il tempo darà ragione?'
