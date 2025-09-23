Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Corte dei conti stronca il piano Aimag-Hera: ora tirare dritto è un rischio enorme per i consiglieri comunali

Corte dei conti stronca il piano Aimag-Hera: ora tirare dritto è un rischio enorme per i consiglieri comunali

La verità è che l’operazione Aimag–Hera è nata zoppa. Politicamente ingarbugliata, finanziariamente fragile, giuridicamente dubbia

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
La Corte dei conti ha clamorosamente bocciato l’operazione Aimag–Hera (qui la delibera integrale), ideata e sponsorizzata in primis da Riccardo Righi, sindaco di Carpi, e da Paola Ruggiero (nella foto), presidente vicina alla segretaria carpigiana del PD Daniela Depietri. L’ha fatto con un parere che mette in fila gli stessi nodi che erano già emersi nel dibattito pubblico. Quelli che abbiamo spesso anticipato e documentato: la distanza fra un bilancio Aimag in buona salute e la narrativa della crisi; l’ombra lunga dell’Antitrust che parlava di “controllo esclusivo”; l’ambiguità fra capitale pubblico e governance privata; il dubbio mai chiarito sulla necessità di una gara; le alternative mai davvero considerate. Ora tutto questo non è più soltanto materia di analisi o di politica: è il cuore di un giudizio tecnico della magistratura contabile.
 

La Corte non si è fermata qui. Ha detto che l’operazione manca di una motivazione analitica, che la convenienza economica non è stata dimostrata, che le alternative non sono state esplorate. Ha parlato di carenza istruttoria, di contrasto con i principi di efficienza ed economicità. Ha ricordato il precedente di A2A – quello che il Consiglio di Stato stoppò proprio per mancanza di gara – spiegando che anche qui il meccanismo dell’aumento di capitale con conferimenti in natura non basta a eludere il principio della concorrenza.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Tradotto: non basta la retorica dei sindaci e la pomposità dei pareri acquisiti per dire che si può fare: serve un fondamento giuridico e finanziario che evidentemente non c’è.
 

Eppure – e qui sta il paradosso del Tusp – i Comuni potrebbero andare avanti lo stesso (qui). Il parere della Corte non è strettamente vincolante: basta che i Consigli comunali approvino una nuova delibera motivata, che pubblichino le ragioni per cui si discostano dai rilievi e che si assumano in pieno la responsabilità della scelta. Tecnicamente la strada resta aperta. Politicamente e giuridicamente, però, diventa una mulattiera disseminata di trappole.
 

Perché chi procede contro un parere così severo si espone a ricorsi al Tar, a possibili rilievi comunitari, a responsabilità erariali per danno ai Comuni soci. Dirigenti e sindaci, assicurati, possono pensare di esporsi. Ma i consiglieri comunali?
 

La verità è che l’operazione Aimag–Hera è nata zoppa. Politicamente ingarbugliata, finanziariamente fragile, giuridicamente dubbia. Finché lo dicevano i comitati si sentivano gridolini di scherno. Ma ora lo certifica la Corte dei conti. E chi deciderà di tirare dritto dovrà avere il coraggio di spiegare ai cittadini che lo farà nonostante tutto – nonostante le regole, nonostante i rilievi, nonostante i rischi.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Perché se è vero che la politica può forzare la mano, resta altrettanto vero che la realtà presenta sempre il conto.
 

E non sarà leggero.
Magath
Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo Magath un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da Magath ricade solo sul direttore della testata.  Ci sono...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cisl attacca: 'Aimag-Hera, Corte dei contri stronca operazione. Ora azzerate tutto'

Cisl attacca: 'Aimag-Hera, Corte dei contri stronca operazione. Ora azzerate tutto'

Aimag–Hera, Corte dei Conti stronca. Comuni soci: 'Pronti a rimetterci al tavolo per garantire solidità all'azienda'

Aimag–Hera, Corte dei Conti stronca. Comuni soci: 'Pronti a rimetterci al tavolo per garantire solidità all'azienda'

Schiaffo della Corte dei Conti su Aimag, Valentini e Ruggiero non mollano: 'Il piano industriale non cambia'

Schiaffo della Corte dei Conti su Aimag, Valentini e Ruggiero non mollano: 'Il piano industriale non cambia'

Caso Aimag, il ribelle Pd Paolo Negro festeggia: 'Prevalse le ragioni del bene comune'

Caso Aimag, il ribelle Pd Paolo Negro festeggia: 'Prevalse le ragioni del bene comune'

Aimag, Pd Mirandola esulta: 'Abbiamo fatto una battaglia giusta, ora il cda si dimetta'

Aimag, Pd Mirandola esulta: 'Abbiamo fatto una battaglia giusta, ora il cda si dimetta'

'Bocciata l'operazione Hera-Aimag: la Corte dei Conti salva i beni comuni'

'Bocciata l'operazione Hera-Aimag: la Corte dei Conti salva i beni comuni'

Articoli più Letti Modena, Festa dell'unità 'svuotata'. E non è una buona notizia nemmeno per la destra

Modena, Festa dell'unità 'svuotata'. E non è una buona notizia nemmeno per la destra

Aimag ciao: la presidente Ruggiero canta e applaude sulle note dei partigiani

Aimag ciao: la presidente Ruggiero canta e applaude sulle note dei partigiani

Modena, Mezzetti tiene la barra dritta e isola la fronda Muzzarelli: Guerzoni e Bosi smentiti su Seta

Modena, Mezzetti tiene la barra dritta e isola la fronda Muzzarelli: Guerzoni e Bosi smentiti su Seta

Modena, preghiere contro l'aborto: ecco qua i facinorosi che 'intimidiscono' le donne

Modena, preghiere contro l'aborto: ecco qua i facinorosi che 'intimidiscono' le donne

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Modena, festival Dig: il giornalismo scomodo va bene purchè non scomodi gli organizzatori

Modena, festival Dig: il giornalismo scomodo va bene purchè non scomodi gli organizzatori

Genocidio a Gaza, le parole di Mezzetti sono sacrosante. Ma la destra tace e la Modena si dissocia

Genocidio a Gaza, le parole di Mezzetti sono sacrosante. Ma la destra tace e la Modena si dissocia

Modena, asse Pd-Fdi sulla comunicazione: un'opposizione destinata a rimanere tale per i prossimi decenni

Modena, asse Pd-Fdi sulla comunicazione: un'opposizione destinata a rimanere tale per i prossimi decenni

Il caso Hera insegna, anche Seta va verso l'addio al controllo pubblico: Righi regista

Il caso Hera insegna, anche Seta va verso l'addio al controllo pubblico: Righi regista