Aimag ciao: la presidente Ruggiero canta e applaude sulle note dei partigiani

Aimag ciao: la presidente Ruggiero canta e applaude sulle note dei partigiani

Difficile capire come possa conciliarsi il Bella Ciao a squarciagola con Elly Schlein, rappresentante a sua volta della sinistra radicale, con l'intenzione di lasciare Aimag al mercato. Ma del resto questo è il Pd

Molti vip alla corte di Elly Schlein ieri sera alla festa dell'unità di Modena. In prima fila i leader del partito, a partire da Davide Baruffi e Giancarlo Muzzarelli fino ad arrivare all'assessore modenese Federica Venturelli. Dietro di loro la segretaria plenipotenziaria del partitone carpigiano, Daniela Depietri circondata da una serie di personaggi illustri a lei molto vicini e tra i protagonisti assoluti della vicenda che porterà alla cessione del controllo esclusivo di Aimag ad Hera.
In particolare l'ex sindaco di Concordia Luca Prandini che per primo si era astenuto sul caso Aimag spaccando il fronte della Bassa nel 2023, poi promosso nella segretaria di Baruffi, e Paola Ruggiero, presidente di Aimag. Non va dimenticato del resto che molti commentarono l'elezione della Ruggiero sottolineando la sua vicinanza politica alla Depietri, vicinanza confermata ieri nel video che le immortala felici e sorridenti a intonare Bella Ciao.
Del resto la Ruggiero, moglie del già presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi, è sempre stata vicina al Pd. Tanto da essere candidata senza successo nelle liste Dem a Carpi nel 2019 e proposta dall'ex sindaco Alberto Bellelli come consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
La Ruggiero si è anche occupata, sempre per conto della giunta Bellelli, del piano di rilancio del distretto economico post-Covid, trattando il tema delle banche e delle imprese nell'ambito del progetto che ha visto coinvolti esperti in economia e sociologia.
Oggi, come detto, Paola Ruggiero, su indicazione ufficiale di Bellelli ma anche per la vicinanza alla Depietri è la presidente di Aimag, ed è la presidente che traghetterà Aimag nelle mani di Hera, attraverso il noto piano, portato avanti con forza dal sindaco di Carpi Riccardo Righi e dal sindaco di Concorda Marika Menozzi oggi segretario pro tempore del Pd. Un piano che prevede il congiungimento delle due società in una unica realtà che gestirà il servizio integrato nella provincia di Modena. Grazie a questa manovra Hera arriverà dunque ad avere il controllo esclusivo della società mirandolese, tra le proposte della sinistra di Avs e di tutti quei politici che hanno visto l'acqua pubblica come baluardo inviolabile. Difficile capire come possa conciliarsi il Bella Ciao a squarciagola della presidente Aimag, e moglie dell'ex leader di Confindustria, con Elly Schlein, rappresentante a sua volta della sinistra radicale, con l'intenzione di lasciare Aimag al mercato.
Ma del resto questo è il Pd.
Magath
Carpi, il sindaco Riccardo Righi ha incontrato Estefani Yan

Chikungunya, nuovo boom di casi a Carpi (siamo a 95): ancora disinfestazioni massive

Elly Schlein rilancia su salario minimo e caro bollette: 'Misura fondamentale, molti italiani non sono nemmeno andati in vacanza'

De Pascale, appello alla sinistra: 'Divisi la Meloni non si batte'

Sicurezza a Carpi, sindaco si fermi prima di andare a fondo: situazione grave e i cittadini non si inventano nulla

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Modena, Festa dell'unità 'svuotata'. E non è una buona notizia nemmeno per la destra

Modena, la Menozzi applaude Reggianini (ex Amo) alla festa Pd: fedeltà alla ditta travalica prudenza

Modena, il Pd brucia una giovane donna come 'segretario ripiego': nessuno si vergogna?

Aimag nelle mani di Hera: il no di Cavezzo ora fa tremare la cordata-Righi

Scandalo Amo, Bosi piegato alle logiche di partito: obiettivo salvare Reggianini contro tutto e tutti

Scandalo Amo: Bosi non ne ha azzeccata una, a partire dal decreto ingiuntivo che non impone nulla

Modena, Marika Menozzi segretario Dem azzoppato: in ottobre riparte lo scontro Mezzetti-establishment Pd

Dallo scandalo Amo alla segreteria Pd, il (faticoso) tentativo di Mezzetti di scardinare il Sistema-Modena