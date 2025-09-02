Aimag ciao: la presidente Ruggiero canta e applaude sulle note dei partigiani

In particolare l'ex sindaco di Concordia Luca Prandini che per primo si era astenuto sul caso Aimag spaccando il fronte della Bassa nel 2023, poi promosso nella segretaria di Baruffi, e Paola Ruggiero, presidente di Aimag. Non va dimenticato del resto che molti commentarono l'elezione della Ruggiero sottolineando la sua vicinanza politica alla Depietri, vicinanza confermata ieri nel video che le immortala felici e sorridenti a intonare Bella Ciao.
Del resto la Ruggiero, moglie del già presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi, è sempre stata vicina al Pd. Tanto da essere candidata senza successo nelle liste Dem a Carpi nel 2019 e proposta dall'ex sindaco Alberto Bellelli come consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
Oggi, come detto, Paola Ruggiero, su indicazione ufficiale di Bellelli ma anche per la vicinanza alla Depietri è la presidente di Aimag, ed è la presidente che traghetterà Aimag nelle mani di Hera, attraverso il noto piano, portato avanti con forza dal sindaco di Carpi Riccardo Righi e dal sindaco di Concorda Marika Menozzi oggi segretario pro tempore del Pd. Un piano che prevede il congiungimento delle due società in una unica realtà che gestirà il servizio integrato nella provincia di Modena. Grazie a questa manovra Hera arriverà dunque ad avere il controllo esclusivo della società mirandolese, tra le proposte della sinistra di Avs e di tutti quei politici che hanno visto l'acqua pubblica come baluardo inviolabile. Difficile capire come possa conciliarsi il Bella Ciao a squarciagola della presidente Aimag, e moglie dell'ex leader di Confindustria, con Elly Schlein, rappresentante a sua volta della sinistra radicale, con l'intenzione di lasciare Aimag al mercato.
Ma del resto questo è il Pd.
Magath