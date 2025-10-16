Bocciatura Aimag-Hera, il Comitato insiste: 'Preoccupante silenzio dai Comuni'
'Preoccupante anche il fatto che pochissimi Consiglieri comunali fossero presenti benché sia loro compito determinare e controllare l’indirizzo dei loro Comuni'
Serata molto partecipata da oltre 100 persone alla Sala Duomo di Carpi, iniziata con una breve presentazione di Giliola Pivetti, presidente del Comitato. Ricordiamo che 19 Amministrazioni Comunali sono chiamate ad esprimersi su possibili, e a questo punto necessarie, soluzioni alternative a quanto fino ad ora sottoscritto nell’accordo Aimag-Hera, ma sonoramente bocciato dalla Corte dei Conti.
La parola è passata poi ad Alberto Silvestri già sindaco di San Felice, che ha presentato slides inerenti alla situazione finanziaria di Aimag sia passata e sia attuale che attenuano molto i giudizi sulla fragilità economica imputata alla nostra multiutility, fragilità su cui si è imperniato tutto il cosiddetto accordo quadro tra Aimag ed Hera, ritenuto indispensabile per affrontare le sfide del mercato, per avere accesso al credito bancario e per affrontare la prossima gare dell’idrico.
In collegamento telematico sono intervenute l’avvocato Ilaria Battistini dottore di Diritto Pubblico e l’avvocato Giuditta Carullo dottore in diritto societario i quali hanno spiegato perché l’accordo
'Ovviamente da tutti gli interventi è emerso come sia preoccupante il fatto che a distanza di circa un mese dal pronunciamento della Corte dei Conti, da nessuna delle parti in causa e specialmente dagli Enti pubblici sia emerso un comunicato, se non un provvedimento volto a ripristinare l’autonomia gestionale e la completa e trasparente illustrazione della situazione di Aimag - sottolinea il Comitato -. Preoccupante anche il fatto che pochissimi Consiglieri comunali fossero presenti benché sia loro compito determinare e controllare l’indirizzo politico, amministrativo ed economico del governo del loro Comune. Più volte è stato rimarcato come in questa vicenda non ci sono buoni o cattivi, ma Gruppi industriali in parte pubblici ed in parte privati che dovrebbero, accanto al loro interesse garantire anche il benessere della comunità di appartenenza: il Comitato Aimag per il Territorio è disponibile a dare il proprio parere e la propria esperienza agli Amministratori che dovranno per forza intraprendere il difficile iter di rinnovamento
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Corte dei Conti ribadisce no Aimag in Hera, Fdi Mirandola: 'Noi volevamo garantire un futuro ad Aimag'
Aimag in Hera, stroncatura definitiva: anche la Corte dei Conti della Lombardia pronuncia un secco 'no'
Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri
Riforma ETS, Caro Energia e commercio internazionale al centro del convegno inaugurale di Cersaie 2025
Cineporto di Fiorano: cinque donne imprenditrici, cinque storie di successo
Goldoni Carpi: ancora un rinvio nella comunicazione del nuovo partner industrialeArticoli Recenti
Il risiko ceramico, tra energia, dazi e piastrelle indiane. Cisl: 'Reagire con strumenti nuovi'
Mobilità sostenibile, l'impegno dell'Associazione Rsi: 'Evitata emissione di 2140 kg di Co2'
Modena, in sette anni affitti aumentati di oltre il 30%
Ferrari, stime deludenti al 2030: il titolo perde il 13% in Borsa