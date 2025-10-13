Mobilità sostenibile, l'impegno dell'Associazione Rsi: 'Evitata emissione di 2140 kg di Co2'

È stato un pieno successo il bilancio dell'adesione dell'Associazione per la Responsabilità Sociale d’Impresa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. I risultati dell'azione congiunta sono stati immediati e tangibili. Come spiega Elena Salda, presidente dell’Associazione per la RSI: 'In una sola settimana abbiamo evitato l’emissione di 2.140 chilogrammi di CO₂ equivalenti, uno dei principali inquinanti che affliggono la Pianura Padana'.Questo risultato è stato possibile grazie ai 23.000 chilometri percorsi complessivamente dai dipendenti delle aziende aderenti utilizzando mezzi sostenibili e intermodali: bicicletta, spostamenti a piedi, bus e car pooling.Quindici imprese modenesi, in collaborazione con la rete B Local Modena, si sono unite per incentivare la mobilità casa-lavoro, dimostrando che la lotta al cambiamento climatico non è un onere, ma un'azione responsabile e realizzabile collettivamente.Le 15 aziende coinvolte hanno messo in atto un ventaglio di azioni concrete per sostenere i comportamenti virtuosi. Tra le iniziative figurano: l’introduzione di mezzi elettrici condivisi e la ricarica gratuita alle colonnine per le auto elettriche. Parcheggi riservati per la mobilità sostenibile. Fornitura di biglietti per il trasporto pubblico. Incentivi diretti, come la colazione offerta ai dipendenti arrivati in azienda in bicicletta.L'attivazione dello smart working in alcuni casi, per ridurre gli spostamenti.'Oltre ai benefici ambientali, queste scelte hanno rafforzato il senso di appartenenza e le relazioni tra colleghi, dimostrando che la sostenibilità può diventare parte della cultura quotidiana', ha dichiarato l'Associazione.I buoni risultati ottenuti hanno spinto la rete di imprese a lanciare un appello a cittadini e amministratori locali. 'Le aziende stanno facendo la loro parte, ma chiediamo ai cittadini di unirsi a noi e alle Istituzioni di sostenerci' - ha aggiunto Salda.La richiesta è chiara: 'Occorre moltiplicare i buoni risultati attraverso mezzi pubblici efficienti, piste ciclabili sicure e infrastrutture che favoriscano la mobilità sostenibile. La qualità dell’aria è una sfida che riguarda tutti. Solo unendo visione imprenditoriale e partecipazione delle persone possiamo generare un cambiamento duraturo'.