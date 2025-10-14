'Nubi sul futuro della concessione A22 e progetto Bretella'
Il Comitato No Bretella interviene con una nota critica dopo la lettera di messa in mora inviata dalla Commissione Europea al Governo italiano.
Il Comitato lamenta anche la scarsa considerazione riservata alle proposte alternative, che puntano a risolvere i nodi della mobilità modenese e reggiana con soluzioni sostenibili. Tra queste: la ferrovia merci Dinazzano-Cittanova, il polo logistico intermodale Cittanova-Marzaglia, il casello autostradale Modena Centro, e l’adeguamento della Pedemontana a Sassuolo, dove persiste un tratto a
carreggiata unica.Un altro elemento che potrebbe cambiare radicalmente lo scenario è la Galleria di Base del Brennero. Il 18 settembre scorso è stato abbattuto l’ultimo diaframma del tunnel esplorativo. Quando l’opera sarà completata nel 2032, il traffico merci transfrontaliero si sposterà dalla strada alla ferrovia, con benefici ambientali per le vallate alpine e ricadute positive anche per i distretti industriali emiliani, che dovranno attrezzarsi per la logistica su ferro.Il Comitato chiede un maggiore impegno da parte delle amministrazioni locali.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protestaArticoli Recenti
Castelfranco: uccise la moglie e poi si tolse la vita, giovedì i funerali congiunti
Residence Costellazioni, Giacobazzi e Botti (Fi): 'Residenti esasperati'
Modena, Paldino (Civici) contro Mezzetti: 'Chi pagherà i maggiori costi della nuova differenziata?'
Bertoldi (Lega): 'Criminalità a Modena, raggiunto il livello di guardia'