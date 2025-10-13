Modena, in sette anni affitti aumentati di oltre il 30%

Il paragone in Regione

Il canone dei concordati agevolati è passato dai 6,02 euro/mq del 2018 ai 7,25 euro/mq del 2024, con un incremento del 20%, per metà concentrato nel solo 2024, successivamente alla stipula dei nuovi accordi. I canoni nel mercato libero (ordinari a lungo periodo) sono saliti dai 7 euro/mq del 2018 ai 9,24 euro/mq del 2024, con un incremento del 32%. I canoni agevolati per studenti sono passati dai 5,96 euro/mq del 2018 ai 7,56 euro/mq del 2024, con una crescita del 27%.E' quello che emerge dal report Sunia sull'evoluzione del costo degli affitti a Modena nell'arco di sette anni, con raffronti con gli altri capoluoghi regionali. Tutto questo mentre a Modena una recente indagine di Cgil e Federconsumatori, condotta su 334.000 dichiarazioni dei redditi presentate al CAF Cgil tra il 2017 ed il 2024 nella provincia di Modena, ha evidenziato una perdita in termini reali del 12,5% del potere d’acquisto delle retribuzioni, con dati più elevati per donne e giovani. Una perdita di valore che ha toccato anche le pensioni, che nello stesso periodo sono calate a livello provinciale del 4,1% nel potere d’acquisto, ma con un dato che sulla città di Modena, secondo l’indagine citata, supererebbe il 6%.I contratti di affitto transitori, quelli fino a 18 mesi, sono passati tra il 2018 ed il 2024 da 5,81 a 9,77 euro/mq, con un incremento del 68%. I contratti stipulati sono passati dagli 878 del 2018 ai 1953 del 2024, con un incremento del 122%. Gli affitti transitori ono contratti in deroga alla stipula di locazioni ordinarie, rivolti a documentate esigenze del locatore, che non può procedere ad affitti di lunga durata.In modo evidente, quanto prevedibile, è Bologna ad essere in testa in tre delle quattro classifiche regionali, con la città di Ravenna che “conquista” il podio nei contratti transitori. Bologna è sempre più cara di Modena, a partire dal +20% nei canoni concordati, al + 15% nei concordati per studenti, al +38% nel mercato libero, al +31% nei contratti transitori, da 1 a 18 mesi.Gli affitti lunghi nel mercato libero. Modena è per abitanti il terzo capoluogo in Regione, dopo Bologna e Parma, quasi alla pari con Reggio Emilia, ma è, dopo Bologna, quello dove gli affitti di lungo periodo, nel mercato libero, sono più elevati. Modena è più cara del 47% rispetto a Forlì, del 41% rispetto a Piacenza, del 32% rispetto a Reggio Emilia, del 3% rispetto a Parma.Esaminando i numeri di Mantova, un capoluogo lombardo confinante con Modena, Modena risulta più cara del 53%.Gli affitti lunghi a canone concordato. Più contenute le differenze tra province nei canoni concordati. Modena è mediamente più cara del 10% rispetto a Reggio e Ferrara, del 16% rispetto a Parma, del 18% rispetto a Piacenza. Modena è al terzo posto in Regione, sopravanzata da Rimini, più cara di Modena dell’8%.I contratti agevolati per studenti. Limitando l’osservazione al 2024, ed alle quattro principali sedi universitarie in Regione, abbiamo una classifica molto corta, con costi non troppo diversi tra le città. Bologna, che nel 2024 aveva 48.000 studenti fuori sede, è a 8,73 Euro/mq, Ferrara e Parma, entrambe con poco meno di 20.000 studenti rispettivamente a 7,44 e 7,30 Euro/mq, Modena, con 8.700 studenti fuori sede era a 7,56 Euro/mq.I contratti di affitto transitori. In questa tipologia, caratterizzata da diverse anomalie, le differenze tra capoluoghi sono decisamente grandi. Piacenza, la città più economica con 6,91 Euro/m2, ha costi dimezzati rispetto a Ravenna, la più cara, con 14,52 euro al mq. Bologna fa registrare 12,76 Euro/mq, con Modena, terza in Regione che nel 2024 arriva a 9,77 Euro/mq.Infine, il dato significativo di Reggio Emilia, dove i contratti di affitto transitori, nel libero mercato, hanno un costo medio di 7,22 euro/mq, con un sorprendente -35% rispetto a Modena. Un dato che, unito alle differenze nelle altre tipologie d’affitto, potrebbe spiegare il sempre meno sostenibile traffico sulla via Emilia, tra le due città.Foto Dire