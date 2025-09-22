Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 anni e 6 anni 6 mesi per stupro di gruppo

Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 anni e 6 anni 6 mesi per stupro di gruppo

Nessuno dei quattro era in aula. Assente anche la principale accusatrice, la studentessa italo norvegese all'epoca 19enne

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Si chiude con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l'accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5s, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia.
Nessuno dei quattro era in aula. Assente anche la principale accusatrice, la studentessa italo norvegese all'epoca 19enne.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti E’ morto Emilio Fede, aveva 94 anni

E’ morto Emilio Fede, aveva 94 anni

Corte dei Conti, recuperato solo il 17% dell'evasione fiscale

Corte dei Conti, recuperato solo il 17% dell'evasione fiscale

È morto Giorgio Armani, il re della moda aveva 91 anni

È morto Giorgio Armani, il re della moda aveva 91 anni

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti E’ morto Pippo Baudo, re dei presentatori: aveva 89 anni

E’ morto Pippo Baudo, re dei presentatori: aveva 89 anni

Critiche a due componenti no-vax, Schillaci revoca la commissione vaccini

Critiche a due componenti no-vax, Schillaci revoca la commissione vaccini

Trovato il corpo senza vita di Carlo Panizzo, il bimbo disperso tra le onde di Cavallino

Trovato il corpo senza vita di Carlo Panizzo, il bimbo disperso tra le onde di Cavallino

Donna investita e uccisa a Milano, i responsabili sono 4 bambini dagli 11 ai 13 anni

Donna investita e uccisa a Milano, i responsabili sono 4 bambini dagli 11 ai 13 anni