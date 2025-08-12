Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Donna investita e uccisa a Milano, i responsabili sono 4 bambini dagli 11 ai 13 anni

I ragazzini sono stati trovati in un accampamento abusivo in zona Gratosoglio, poco distante dal luogo in cui è stata investita Cecilia De Astis

La polizia locale di Milano ha fermato questa mattina tre bambini e una bambina, dagli 11 ai 13 anni, ritenuti responsabili della morte di una signora di 72 anni, Cecilia De Astis, avvenuta attorno alle ore 12 di ieri in via Saponaro nel quartiere Gratosoglio.
I quattro viaggiavano a bordo di un’auto rubata poche ore prima a turisti francesi, avevano investito la donna nel quartiere alla periferia sud di Milano per poi darsi alla fuga come riportato da alcuni testimoni sul posto. I ragazzini sono stati trovati in un accampamento abusivo in zona Gratosoglio, poco distante dal luogo in cui è stata investita la donna.
