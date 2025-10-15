Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il cardinale Parolin sulle parole deliranti della Roccella: 'Ad Auschwitz non si va in gita'

Il cardinale Parolin sulle parole deliranti della Roccella: 'Ad Auschwitz non si va in gita'

'Si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e che deve rimanere un monito per tutti noi'

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

'Certamente ad Auschwitz non si va in gita, ad Auschwitz si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e che deve rimanere un monito per tutti noi, anche di fronte alla crescita dell'antisemitismo alla quale purtroppo assistiamo'. Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, commentando le parole deliranti del ministro Eugenia Roccella, a margine di un evento a Palazzo Borromeo.
Immediata la risposta della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità: 'Sono perfettamente d'accordo con il cardinale Parolin. Ad Auschwitz non si deve andare in gita: si va per ricordare l'antisemitismo di ieri e combattere quello di oggi, una piaga che dobbiamo tutti insieme sconfiggere. E' esattamente quello che ho voluto dire'.
In realtà la Roccella aveva affermato testualmente: 'Tutte le gite scolastiche ad Auschwitz, cosa sono state? Sono state gite? A che cosa sono servite? Sono servite, secondo me, sono state incoraggiate e valorizzate, perché servivano effettivamente all'inverso. Ovvero servivano a dirci che l'antisemitismo era qualcosa che riguardava un tempo ormai collocato nella storia, e collocato in una precisa area: il fascismo. Le gite ad Auschwitz secondo me sono state un modo per ripetere che l'antisemitismo era una questione fascista e basta'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Caro Barbari, la Roccella ha perfettamente ragione: ecco perchè

Caro Barbari, la Roccella ha perfettamente ragione: ecco perchè

Antisemitismo, cosa c'è di poco chiaro nelle parole della Roccella?

Antisemitismo, cosa c'è di poco chiaro nelle parole della Roccella?

La banalità indecente di un ministro che piega l'orrore della Shoah alla smania revisionista

La banalità indecente di un ministro che piega l'orrore della Shoah alla smania revisionista

Il ministro Roccella: 'Gite scolastiche ad Auschwitz per associare l’antisemitismo al fascismo'. E' bufera

Il ministro Roccella: 'Gite scolastiche ad Auschwitz per associare l’antisemitismo al fascismo'. E' bufera

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti 'Segre ha buonsenso sul genocidio': Francesca Albanese non lo accetta e lascia lo studio

'Segre ha buonsenso sul genocidio': Francesca Albanese non lo accetta e lascia lo studio

E la cantante Elisa piange a dirotto sui social per la Flotilla bloccata

E la cantante Elisa piange a dirotto sui social per la Flotilla bloccata

Elezioni in Calabria, non c'è partita: Occhiuto trionfa. Nuova disfatta per l'asse Pd-M5S

Elezioni in Calabria, non c'è partita: Occhiuto trionfa. Nuova disfatta per l'asse Pd-M5S

Elezioni Regionali in Toscana, vince il centrosinistra: Giani si conferma presidente

Elezioni Regionali in Toscana, vince il centrosinistra: Giani si conferma presidente

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Guerriglia urbana al corteo Pro Pal a Udine: scontri tra manifestanti e agenti, diversi arresti

Guerriglia urbana al corteo Pro Pal a Udine: scontri tra manifestanti e agenti, diversi arresti

Ilaria Salis è salva per un voto: Europarlamento boccia la revoca dell’immunità

Ilaria Salis è salva per un voto: Europarlamento boccia la revoca dell’immunità

Roma, corteo Pro-Pal: dalle bandiere per la Pace alla guerriglia con la polizia

Roma, corteo Pro-Pal: dalle bandiere per la Pace alla guerriglia con la polizia

Nato, Rutte: ‘Siamo tutti in pericolo, i missili russi possono colpire anche Roma’

Nato, Rutte: ‘Siamo tutti in pericolo, i missili russi possono colpire anche Roma’