Separazione delle carriere, via libera del Senato. Meloni: 'Traguardo storico'

La premier: 'Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo'

L’Aula del Senato, con 112 voti a favore, 59 contrari e 9 astenuti ha dato il via libera finale alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. La riforma ottiene così la maggioranza assoluta richiesta dalla Costituzione per le seconde letture dei due rami del Parlamento.
'Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini. Un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani'. Così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il via libera definitivo del Senato. 'Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione. Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo. L’Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perché un’Italia più giusta è anche un’Italia più forte', conclude Meloni.
Oggi il Governo e Fdi si sperticano in solidarietà a Ranucci, ma la libertà di stampa non piace mai a chi comanda

Quando si tratta di destra, in Italia, anche ingiuriare un fascista non è reato

Madre cristiana

'Flotilla vuole creare problemi al governo. Dobbiamo mandare la Marina e dichiarare guerra a Israele?'

Caro presidente Meloni, vorrei si preoccupasse davvero dei cittadini con la cura di madre

Meloni: 'Riconosceremo lo stato di Palestina a due condizioni'

'Segre ha buonsenso sul genocidio': Francesca Albanese non lo accetta e lascia lo studio

E la cantante Elisa piange a dirotto sui social per la Flotilla bloccata

Elezioni in Calabria, non c'è partita: Occhiuto trionfa. Nuova disfatta per l'asse Pd-M5S

Libertà di stampa? L'Italia è la peggiore di tutta l'Europa Occidentale

Attentato, bomba fa esplodere le auto del giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa

Il cardinale Parolin sulle parole deliranti della Roccella: 'Ad Auschwitz non si va in gita'

