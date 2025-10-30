L’Aula del Senato, con 112 voti a favore, 59 contrari e 9 astenuti ha dato il via libera finale alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. La riforma ottiene così la maggioranza assoluta richiesta dalla Costituzione per le seconde letture dei due rami del Parlamento.
'Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini. Un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani'. Così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il via libera definitivo del Senato. 'Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione. Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo. L’Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perché un’Italia più giusta è anche un’Italia più forte', conclude Meloni.
Foto Dire
Separazione delle carriere, via libera del Senato. Meloni: 'Traguardo storico'
La premier: 'Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo'
