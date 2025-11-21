Sanità, Dondi (Fdi): 'Ridicole affermazioni De Pascale, il Governo c'è'

'Decisamente ridicole le affermazioni del presidente De Pescale sulla sanità. Il tentativo infatti di screditare il governo Meloni sulla mancata attenzione nei confronti del nostro sistema sanitario e in particolare nei confronti di quello dell'Emilia Romagna, si scontra, ahi loro, con la dura realtà'. A parlare è il deputato di Fdi Daniela Dondi.

'Il Governo sta mettendo in campo infatti un rafforzamento senza precedenti della sanità pubblica, con nuovi investimenti costanti che porteranno lo stanziamento complessivo nel 2026 a ben 143 miliardi, cioè 17 miliardi in più rispetto al 2022 - continua Daniela Dondi -. Se il ritmo sarà mantenuto, entro la fine della legislatura il sistema sanitario potrà contare su circa 30 miliardi di risorse aggiuntive, offrendo basi solide per migliorare qualità, efficienza e servizi ai cittadini. La sfida che De Pascale lancia al governo sulla sanità a danno dei cittadini è già persa in partenza: i fondi stanziati dalla nuova manovra di bilancio contribuiranno ad inserire nuovo personale, con l'assunzione di 6.300 infermieri e 1.000 medici per rendere il servizio più rapido e capillare; a contribuire ad aumenti di stipendio significativi:+1.630 euro annui per gli infermieri, +3.000 euro annui per medici e personale del SSN, +600 euro annui per tecnici e fisioterapisti. Queste misure puntano a rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, migliorare la prevenzione (anche oncologica) e garantire cure più tempestive, moderne e accessibili per tutti. Ogni tentativo maldestro di sconfessare l'impegno del governo appare vano'.