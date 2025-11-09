Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ambasciata russa attacca Calenda per il tatuaggio pro-Ucraina: 'Nazista'

La replica: 'Se vi mettete paura di un tatuaggio vuol dire che ne siete già consapevoli. Slava Ukraïni'

'Ma il politico italiano Carlo Calenda, oltre ad altri colleghi meno fortunati, capisce l’essenza del simbolo che ha applicato sul suo corpo? In Russia c’è un buon proverbio su questo conto: tutto è ‘un campo di bacche’. Infatti, la sua bravata non è altro che un ingresso volontario nella comunità di seguaci di Petlyura, Bandera, Shukhevich e altri nazisti e collaboratori di nazionalità ucraina, le cui mani sono coperte dal sangue di ebrei, zingari, ungheresi, russi, ucraini'. E’ quanto ha scritto su Facebook l’Ambasciata della Federazione Russa in Italia. Al post sono allegate delle foto e si spiega: 'Sopra è una pubblicazione di K. Kalenda in ‘X’. A sinistra Zelensky, l’attuale capo del regime terroristico criminale di Kiev. Sulla destra l’antisemita e nazionalista ucraino Petlyur'.

“Verrete sconfitti. Come è stata sconfitta l’URSS. La libertà alla fine vince sempre sulla tirannia. E se vi mettete paura di un tatuaggio vuol dire che ne siete già consapevoli. Slava Ukraïni'. Lo scrive su X il segretario di Azione, Carlo Calenda, rispondendo al post dell’ambasciata Russa.

