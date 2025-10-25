Finanziato dalle grandi aziende farmaceutiche: Fabrizio Pregliasco dichiara in Parlamento
Il ricercatore diventato star televisiva ai tempi del Covid, ascoltato durante la commissione parlamentare di inchiesta rende noti i suoi 'interessi' legati a finanziamenti da parte di grandi industrie farmaceutiche, tra le quali le principali produttrici di vaccini anti-covid
Il ricercatore diventato star televisiva ai tempi del Covid, ascoltato durante la commissione parlamentare di inchiesta rende noti i suoi 'interessi' legati a finanziamenti da parte di grandi industrie farmaceutiche, tra le quali le principali produttrici di vaccini anti-covid
Il ricercatore, diventato star televisiva ai tempi del Covid, ha reso noto quelli che lui stesso definisce 'interessi', rispetto a case farmaceutiche tra cui le principali produttrici dei vaccini anti-covid. Mostrando in una slide la dichiarazione sul conflitto di interessi: la sua esposizione, durata circa mezz'ora, si conclude con quella slide che in realtà doveva essere - dice - la parte iniziale. 'Si tratta di un punto non facile, ma volevo mettere una questione di trasparenza perché ognuno di noi è legato alla difficoltà economica di fare studi senza il supporto economico delle aziende che - dichiara - non sono stinchi di Santo, non viviamo nel mondo del mulino bianco'. Ma leggiamo testualmente l'auto dichiarazione riportata nella slide: 'Io sottoscritto Fabrizio pregliasco ai sensi dell'Art 3.3 sul conflitto di interessi pagina 17 del regolamento applicativo dell'accordo stato regioni del 5 novembre 2009, dichiara che negli ultimi quattro anni ho avuto rapporti diretti di finanziamento con i seguenti soggetti portatori di interesse commerciali in campo
Dichiarazioni che pur ai sensi di legge, atto di trasparenza per sgombrare il campo dall'esistenza o meno di conflitti di interesse o atto di trasparenza nei confronti del pubblico, utile se non doverose e necessarie per potere inquadrare anche le sue dichiarazioni e le sue posizioni, non erano mai state riportate, se ben ricordiamo, né in premessa né nel finale delle varie apparizioni televisive.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'
Immigrazione come opportunità e non come emergenza: il lavoro tema cruciale
Modena, il consigliere Pd Bignardi si scusa con la polizia locale: 'Frase sbagliata'
Mezzetti sulla movida: 'Assurdo che qualcuno mi descriva come il sindaco che vuole spegnere il centro storico'
Street Parade 'antimilitarista': il corteo