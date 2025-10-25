Finanziato dalle grandi aziende farmaceutiche: Fabrizio Pregliasco dichiara in Parlamento

'Ho degli interessi rispetto ad aziende farmaceutiche, ed è una problematiche di trasperenza'. E' la frase con cui il Prof. Fabrizio Pregliasco introduce l'ultima parte della sua relazione nell'ambito della commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza Covid.Il ricercatore, diventato star televisiva ai tempi del Covid, ha reso noto quelli che lui stesso definisce 'interessi', rispetto a case farmaceutiche tra cui le principali produttrici dei vaccini anti-covid. Mostrando in una slide la dichiarazione sul conflitto di interessi: la sua esposizione, durata circa mezz'ora, si conclude con quella slide che in realtà doveva essere - dice - la parte iniziale. 'Si tratta di un punto non facile, ma volevo mettere una questione di trasparenza perché ognuno di noi è legato alla difficoltà economica di fare studi senza il supporto economico delle aziende che - dichiara - non sono stinchi di Santo, non viviamo nel mondo del mulino bianco'. Ma leggiamo testualmente l'auto dichiarazione riportata nella slide: 'Io sottoscritto Fabrizio pregliasco ai sensi dell'Art 3.3 sul conflitto di interessi pagina 17 del regolamento applicativo dell'accordo stato regioni del 5 novembre 2009, dichiara che negli ultimi quattro anni ho avuto rapporti diretti di finanziamento con i seguenti soggetti portatori di interesse commerciali in camposanitario: Gsk, Sequirus, Bayer, Jansen, Sanofi, Bausch & Lomb, Lilly, Pfizer, Moderna, Novavax, Procter & Gamble'.Dichiarazioni che pur ai sensi di legge, atto di trasparenza per sgombrare il campo dall'esistenza o meno di conflitti di interesse o atto di trasparenza nei confronti del pubblico, utile se non doverose e necessarie per potere inquadrare anche le sue dichiarazioni e le sue posizioni, non erano mai state riportate, se ben ricordiamo, né in premessa né nel finale delle varie apparizioni televisive.