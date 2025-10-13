Elezioni Regionali in Toscana, vince il centrosinistra: Giani si conferma presidente
Il governatore uscente sarebbe a oltre il 54% mentre il suo avversario, Alessandro Tomasi, del centrodestra, si ferma al 40%
