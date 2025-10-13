Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Elezioni Regionali in Toscana, vince il centrosinistra: Giani si conferma presidente

Elezioni Regionali in Toscana, vince il centrosinistra: Giani si conferma presidente

Il governatore uscente sarebbe a oltre il 54% mentre il suo avversario, Alessandro Tomasi, del centrodestra, si ferma al 40%

1 minuto di lettura
Il centrosinistra con Eugenio Giani ha vinto le elezioni in Toscana. Secondo le prime proiezioni il governatore uscente sarebbe a oltre il 54% mentre il suo avversario, Alessandro Tomasi, del centrodestra, si ferma al 40%. Buona la performance di Antonella Bundu, che sarebbe intorno al 5% che le garantirebbe l’ingresso in consiglio regionale. Il candidato del Campo largo Eugenio Giani ha raggiunto il suo comitato elettorale in via Forlanini a Firenze, ed è in attesa dell’arrivo della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. I due nel corso del pomeriggio dovrebbero commentare la vittoria.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Dondi (Fdi): 'Scandalo Amo, accendere i fari sul rapporto tra Reggianini e Rosati'

Dondi (Fdi): 'Scandalo Amo, accendere i fari sul rapporto tra Reggianini e Rosati'

Scandalo Amo, Mezzetti contro le torri Bosi e Reggianini

Scandalo Amo, Mezzetti contro le torri Bosi e Reggianini

Scandalo Amo, Lenzini smentisce Mezzetti: 'Reggianini è stato il primo a denunciare'

Scandalo Amo, Lenzini smentisce Mezzetti: 'Reggianini è stato il primo a denunciare'

Scandalo Amo, così il sindaco scardina la tesi della colpevole unica e chiama in causa Reggianini e Berselli

Scandalo Amo, così il sindaco scardina la tesi della colpevole unica e chiama in causa Reggianini e Berselli

Scandalo Amo, Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia): 'Ferita inferta alla credibilità delle istituzioni'

Scandalo Amo, Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia): 'Ferita inferta alla credibilità delle istituzioni'

Scandalo Amo, Mezzetti richiama Reggianini: 'Avevamo chiesto di procedere celermente con la denuncia'

Scandalo Amo, Mezzetti richiama Reggianini: 'Avevamo chiesto di procedere celermente con la denuncia'

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti 'Segre ha buonsenso sul genocidio': Francesca Albanese non lo accetta e lascia lo studio

'Segre ha buonsenso sul genocidio': Francesca Albanese non lo accetta e lascia lo studio

E la cantante Elisa piange a dirotto sui social per la Flotilla bloccata

E la cantante Elisa piange a dirotto sui social per la Flotilla bloccata

Elezioni in Calabria, non c'è partita: Occhiuto trionfa. Nuova disfatta per l'asse Pd-M5S

Elezioni in Calabria, non c'è partita: Occhiuto trionfa. Nuova disfatta per l'asse Pd-M5S

Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 anni e 6 anni 6 mesi per stupro di gruppo

Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 anni e 6 anni 6 mesi per stupro di gruppo

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Il ministro Roccella: 'Gite scolastiche ad Auschwitz per associare l’antisemitismo al fascismo'. E' bufera

Il ministro Roccella: 'Gite scolastiche ad Auschwitz per associare l’antisemitismo al fascismo'. E' bufera

Ilaria Salis è salva per un voto: Europarlamento boccia la revoca dell’immunità

Ilaria Salis è salva per un voto: Europarlamento boccia la revoca dell’immunità

Roma, corteo Pro-Pal: dalle bandiere per la Pace alla guerriglia con la polizia

Roma, corteo Pro-Pal: dalle bandiere per la Pace alla guerriglia con la polizia

Nato, Rutte: ‘Siamo tutti in pericolo, i missili russi possono colpire anche Roma’

Nato, Rutte: ‘Siamo tutti in pericolo, i missili russi possono colpire anche Roma’