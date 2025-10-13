Elezioni Regionali in Toscana, vince il centrosinistra: Giani si conferma presidente

Il centrosinistra con Eugenio Giani ha vinto le elezioni in Toscana. Secondo le prime proiezioni il governatore uscente sarebbe a oltre il 54% mentre il suo avversario, Alessandro Tomasi, del centrodestra, si ferma al 40%. Buona la performance di Antonella Bundu, che sarebbe intorno al 5% che le garantirebbe l’ingresso in consiglio regionale. Il candidato del Campo largo Eugenio Giani ha raggiunto il suo comitato elettorale in via Forlanini a Firenze, ed è in attesa dell’arrivo della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. I due nel corso del pomeriggio dovrebbero commentare la vittoria.



