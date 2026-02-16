Maxi ammanco AMO: pagherà anche Reggianini





Pignoramento di beni mobili per l'ex dipendente

Bosi: 'Gli ex amministratori hanno dimostrato senso civico, sono vittime di quanto accaduto'

'Anche gli amministratori unici di AMO nel periodo dal 2018 al 2025, Andrea Burzacchini e Stefano Reggiani, in funzione della responsabilità delle funzioni amministrative ricoperte si faranno carico, per le somme a loro riferibili, di parte dell'ammanco dalle casse di AMO, lievitato di 67.000 per un totale di 582.000 euro. Un importo, quello riferito ai singoli ex amministratori, che l'attuale AU Andrea Bosi afferma essere secretato ma che dovrebbe aggirarsi sui 50.000 euro. Sono alcune delle novità emerse questa mattina nel corso dell'Assemblea dei soci di AMO (presenti 26 comuni soci e la provincia per il 97,45% delle quote rappresentate), che ha deliberato l'azione di responsabilità nei confronti di chi ricopriva ruoli apicali negli sette anni anni oggetto di movimenti non coerenti con l'attività sociale di AMO. In sintesi, gli ex direttori dell'Agenzia che, a differenza di quanto successo per gli amministratori, hanno deciso di opporsi a livello giudiziario all'azione nei loro confronti. Procedono quindi su binari diversi le posizioni di chi ricopriva ruoli apicali nella Società tra il 2018 e il 2025, a seguito dalle risposte alle lettere di messa in mora inviate dall'Agenzia ai responsabili.Da un lato accordo con gli ex amministratori Burzacchini e Reggianini che hanno deciso - afferma Amo - 'anche per evitare gli oneri del contenzioso', di farsi carico delle somme a loro riferibili, e dall'altro gli ex direttori non hanno scelto di intraprendere la stessa strada lasciando ad aMo, come unica alternativa per il recupero delle risorse ricondotte al perimetro delle loro deleghe, la procedura giudiziaria, con l’esercizio dell’azione di responsabilità oggi deliberata dall’Assemblea dei soci.E qui un altro passaggio importante. AMO parla di unica alternativa per il recupero delle somme. Elemento che mostra quanto si stia rivelando sempre più improbabile, o quanto meno difficile, il recupero delle somme da parte delle ex dipendente, accusata di peculato, ritenuta responsabile di buona parte dell'ammanco totale, ovvero di 448.157 euro. Su questo fronte, dopo aver ottenuto dal Tribunale (all’esito dell’udienza tenuta lo scorso 27 novembre) la Provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo a suo carico, è stato seguito recentemente il pignoramento dei beni mobili. Parallelamente, a dicembre AMO ha ottenuto il parere legale per valutare i presupposti di azione di responsabilità sociale, da sottoporre ai Soci. In sostanza, visto che l'obiettivo prioritario è recuperare i soldi sottratti, se non ci riesce attraverso la ex dipendente, per la parte a lei contestata, si agisce attraverso gli ex direttori e gli ex amministratori.Attraverso l'azione di responsabilità civile deliberata oggi per le somme ascrivibili direttamente a ciascuna funzione ricoperta. Una azione già intrapresa attraverso l'invio da parte di AMO delle lettere di messa in mora ai soggetti interessati (ex amministratori ed ex direttori), alle quali i destinatari hanno scelto di rispondere diversamente.L'attuale Amministratore Unico Bosi, nel corso dell'Assemblea dei soci, va oltre la comunicazione delle procedure e delle risposte giunte dagli ex amministratori ed ex direttori alle lettere di messa in mora, usando parole di plauso amministrativo e politico rispetto alla risposta fornita dai suoi predecessori Burzacchini e Reggianini alla loro messa in mora, arrivando a dichiararli 'vittime di quanto accaduto'. 'E' uno straordinario esempio di senso civico derivante anche dallo svolgimento dell’attività professionale esercitata - commenta l’attuale Amministratore Unico Andrea Bosi – che consente alla Società di evitare due ulteriori cause civili e allo stesso tempo di rientrare in tempi brevi di una parte non trascurabile del danno economico subito.”Gli ex amministratori, coì come gli ex direttori, destinatari di richieste di indennizzo in sede civile per i fattiaccaduti potranno a loro volta rivalersi sul responsabile che verrà individuato in sede penale, all’esito del procedimento instaurato a seguito della denuncia da parte di aMo.Nell’ambito dell’Assemblea sono stati anche illustrati gli ulteriori passi compiuti per la riorganizzazione della Società all’insegna della legalità e della Trasparenza: l’Implementazione del Modello 231 e l’adozione del nuovo Piano anticorruzione e trasparenza 2026-2028.