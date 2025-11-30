Attacco a La Stampa, delirio di Francesca Albanese: 'Sia monito'

I commenti

Bufera per la dichiarazione fatta da Francesca Albanese a proposito dell’assalto alla sede de La Stampa a Torino. Parlando all’evento organizzato dal Global Movement To Gaza a Roma Tre, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, condannando quanto accaduto, ha detto: 'È necessario che ci sia giustizia per quello che è successo alla redazione'.E ha aggiunto: 'Non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno, ma al tempo stesso che questo sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro, per riportare i fatti al centro del nuovo lavoro e, se riuscissero a permetterselo, anche un minimo di analisi e contestualizzazione'.Su X, Albanese aveva sottolineato: 'Solidarietà alla Stampa per gli attacchi di ieri. Se resistere alla cultura dell’abuso è un obbligo, farlo in modo non violento è la sfida che non si puo’ perdere. Chi sta dalla parte della giustizia lo fa con l’etica delle cose giuste nella mente e nel cuore, ad ogni passo. Condanno gli attacchi di ieri alla sede della Stampa. La rabbia verso un sistema mediatico che distorce la realtà in Palestina è comprensibile, ma la violenza, anche dentro un sistema violento, finisce per rafforzare chi ci opprime.E oggi lo vediamo: le migliaia di piazza che ieri hanno detto no all’economia di guerra, in Palestina e nel mondo, rimangono oscurate da questa singola notizia'.La Digos, attraverso l’analisi dei filmati acquisiti, ha identificato 36 persone del gruppo presente in via Lugaro ieri.Sempre sui social, la premier Giorgia Meloni ha commentato l’assalto al quotidiano: 'È molto grave che, di fronte a un episodio di violenza contro una redazione giornalistica, qualcuno arrivi a suggerire che la responsabilità sia – anche solo in parte – della stampa stessa. La violenza non si giustifica. Non si minimizza. Non si capovolge“. E la presidente aggiunge: “Chiunque cerchi di riscrivere la realtà per attenuare la gravità di quanto accaduto compie un errore pericoloso. La libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia e va difesa sempre, senza ambiguità'.'Albanese è un’altra di quelle figure – come Ilaria Salis – di cui la sinistra si dovrà a un certo punto vergognare. Speriamo' - dice Carlo Calenda sui social.'Fino a quando dovremo sopportare questa Albanese? Finge di condannare gli atti di violenza contro La Stampa, salvo poi affermare che l’episodio dovrebbe essere ‘un monito per i giornalisti’. La Albanese è davvero una persona incommentabile e stupefacente. Ci chiediamo ancora quando verrà rimossa dagli incarichi che immeritatamente ricopre. È con Hamas o con l’ONU?Sta bene o sta male? Ci poniamo queste domande, indignati per ciò che dice e per ciò che fa, soprattutto perché lo fa vantando un titolo, addirittura internazionale, che non merita affatto' - aggiunge il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.