Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Attacco a La Stampa, delirio di Francesca Albanese: 'Sia monito'

Attacco a La Stampa, delirio di Francesca Albanese: 'Sia monito'

'Non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno, ma al tempo stesso che questo sia un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro'

2 minuti di lettura
Bufera per la dichiarazione fatta da Francesca Albanese a proposito dell’assalto alla sede de La Stampa a Torino. Parlando all’evento organizzato dal Global Movement To Gaza a Roma Tre, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, condannando quanto accaduto, ha detto: 'È necessario che ci sia giustizia per quello che è successo alla redazione'.

E ha aggiunto: 'Non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno, ma al tempo stesso che questo sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro, per riportare i fatti al centro del nuovo lavoro e, se riuscissero a permetterselo, anche un minimo di analisi e contestualizzazione'.

Su X, Albanese aveva sottolineato: 'Solidarietà alla Stampa per gli attacchi di ieri. Se resistere alla cultura dell’abuso è un obbligo, farlo in modo non violento è la sfida che non si puo’ perdere. Chi sta dalla parte della giustizia lo fa con l’etica delle cose giuste nella mente e nel cuore, ad ogni passo. Condanno gli attacchi di ieri alla sede della Stampa. La rabbia verso un sistema mediatico che distorce la realtà in Palestina è comprensibile, ma la violenza, anche dentro un sistema violento, finisce per rafforzare chi ci opprime.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
E oggi lo vediamo: le migliaia di piazza che ieri hanno detto no all’economia di guerra, in Palestina e nel mondo, rimangono oscurate da questa singola notizia'.

La Digos, attraverso l’analisi dei filmati acquisiti, ha identificato 36 persone del gruppo presente in via Lugaro ieri.

I commenti

Sempre sui social, la premier Giorgia Meloni ha commentato l’assalto al quotidiano: 'È molto grave che, di fronte a un episodio di violenza contro una redazione giornalistica, qualcuno arrivi a suggerire che la responsabilità sia – anche solo in parte – della stampa stessa. La violenza non si giustifica. Non si minimizza. Non si capovolge“. E la presidente aggiunge: “Chiunque cerchi di riscrivere la realtà per attenuare la gravità di quanto accaduto compie un errore pericoloso. La libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia e va difesa sempre, senza ambiguità'.

'Albanese è un’altra di quelle figure – come Ilaria Salis – di cui la sinistra si dovrà a un certo punto vergognare. Speriamo' - dice Carlo Calenda sui social.

'Fino a quando dovremo sopportare questa Albanese? Finge di condannare gli atti di violenza contro La Stampa, salvo poi affermare che l’episodio dovrebbe essere ‘un monito per i giornalisti’. La Albanese è davvero una persona incommentabile e stupefacente. Ci chiediamo ancora quando verrà rimossa dagli incarichi che immeritatamente ricopre. È con Hamas o con l’ONU?
Sta bene o sta male? Ci poniamo queste domande, indignati per ciò che dice e per ciò che fa, soprattutto perché lo fa vantando un titolo, addirittura internazionale, che non merita affatto' - aggiunge il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, De Rosa (FI) dopo lo scontro con la Albanese: ‘Concedere cittadinanza onoraria a Liliana Segre’

Carpi, De Rosa (FI) dopo lo scontro con la Albanese: ‘Concedere cittadinanza onoraria a Liliana Segre’

La Albanese torna su umiliazione sindaco di Reggio: ‘Ci fu maretta. Discussione in Regione? Sia breve’

La Albanese torna su umiliazione sindaco di Reggio: ‘Ci fu maretta. Discussione in Regione? Sia breve’

Dopo Mattia Santori, Rackete e Soumahoro, ecco la nuova eroina Pd: Francesca Albanese

Dopo Mattia Santori, Rackete e Soumahoro, ecco la nuova eroina Pd: Francesca Albanese

Il Pd continua nella 'beatificazione' di Francesca Albanese: ora è cittadina onoraria di Bologna

Il Pd continua nella 'beatificazione' di Francesca Albanese: ora è cittadina onoraria di Bologna

'Segre ha buonsenso sul genocidio': Francesca Albanese non lo accetta e lascia lo studio

'Segre ha buonsenso sul genocidio': Francesca Albanese non lo accetta e lascia lo studio

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Sondaggio Dire: cresce il consenso di Meloni, Fdi al 31%

Sondaggio Dire: cresce il consenso di Meloni, Fdi al 31%

Sondaggio Dire, cresce ancora Fdi: calano M5S e Lega

Sondaggio Dire, cresce ancora Fdi: calano M5S e Lega

Sgarbi si ripresenta in tv da Vespa: 'Sto bene'

Sgarbi si ripresenta in tv da Vespa: 'Sto bene'

Ambasciata russa attacca Calenda per il tatuaggio pro-Ucraina: 'Nazista'

Ambasciata russa attacca Calenda per il tatuaggio pro-Ucraina: 'Nazista'

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Lutto nella musica: è morto il maestro Peppe Vessicchio, aveva 69 anni

Lutto nella musica: è morto il maestro Peppe Vessicchio, aveva 69 anni

Appalti pilotati, 18 indagati: la Procura di Palermo chiede l'arresto per il segretario Dc Cuffaro

Appalti pilotati, 18 indagati: la Procura di Palermo chiede l'arresto per il segretario Dc Cuffaro

Separazione delle carriere, via libera del Senato. Meloni: 'Traguardo storico'

Separazione delle carriere, via libera del Senato. Meloni: 'Traguardo storico'

Polizia locale, sit in del Sulpl a Roma: 'Il Governo si prende gioco di noi'

Polizia locale, sit in del Sulpl a Roma: 'Il Governo si prende gioco di noi'