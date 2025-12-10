No, la riforma della Giustizia, non è un attentato alla Costituzione

Hanno idee anche i sostenitori del no alla riforma? Se sì, le esprimano, partecipando costruttivamente al dibattito. Ma basta con infondate, quanto stantie, accuse anti-sistema.Basta. È inaccettabile pensare di poter partecipare ad un dibattito, qualunque esso sia, millantando attentati alla Costituzione e/o inesistenti pericoli per la democrazia ad ogni pié sospinto.Nè si può pensare che, da questo punto di vista, il dibattito in materia di separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri possa fare eccezione.Non esistono, né possono esistere, pericoli di sorta per la tenuta degli ordini costituzionale e democratico allorquando, come Costituzione impone, si attiva la procedura prevista dall’art. 138 Cost.É la stessa Costituzione a dire che la Costituzione si può cambiare se il popolo lo vuole.E che ciò si può fare, senza attentare nè alla Costituzione nè alla democrazia, semplicemente tramite procedura referendaria.C’è una sostanziale differenza tra attentare alla Costituzione e/o alla democrazia e puntare, per via legale, a modificare un ordinamento, quello giudiziario, ancora legato alle vecchie logiche inquisitorie incapaci di distinguere nettamente tra la funzione giudicante (propria del giudice) e la funzione requirente (propria del pubblico ministero).Ma, soprattutto, c’è una sostanziale differenza tra attentare alla Costituzione e/o alla democrazia e puntare, per via legale, ad azzerare il potere politico delle correnti magistratuali.Che non sono - é bene essere chiari in proposito - nè cosa buona né cosa giusta, ma semplice patologia di sistema.Ragionare di giustizia in modo laico e fuor di logiche di parte non significa, nè deve significare, essere contro la Costituzione o contro la democrazia.Nemmeno quando fare ciò significa puntare a ridimensionare, nella propria, inaccettabile, caratura politica, un ordine, la magistratura, che si è fatto potere.Partecipino i sostenitori del no al dibattito, sostenendo con forza le proprie idee, se idee hanno, a prescindere da infondate, quanto stantie, accuse anti-sistema.Questo - e non altro - hanno voluto i Costituenti scrivendo l’art. 138 Cost.E, soprattutto, questo - e non altro - impone la tanto bistrattata (ma al contrario) democrazia.